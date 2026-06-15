La World Naked Bike Ride de retour dans les rues de Londres, au Royaume-Uni

La manifestation annuelle World Naked Bike Ride a fait son retour dans les rues de Londres le 14 juin, avec pour objectif de promouvoir la sécurité des cyclistes et de sensibiliser à l’environnement. Les participants ont longé des sites emblématiques comme le Victoria Monument et le Parlement britannique, beaucoup utilisant la peinture corporelle et des slogans pour attirer l’attention sur leur message. Les organisateurs expliquent que l’événement vise à rappeler aux automobilistes que les cyclistes sont des usagers légitimes de la route et qu’ils doivent disposer d’un espace et d’une protection suffisants. Le cortège a attiré des foules de curieux et de touristes dans toute la capitale. Au-delà de son ambiance colorée, la manifestation a mis en lumière les inquiétudes concernant la sécurité routière au Royaume-Uni. Serena, 23 ans, participante, raconte qu’elle et ses amis ont été impliqués dans plusieurs collisions avec des véhicules et souhaitent que les conducteurs soient davantage attentifs aux usagers vulnérables. D’autres décrivent la balade comme une célébration de la liberté du corps et une forme de protestation pacifique. Parmi les messages inscrits sur les corps figuraient des appels à protéger les forêts tropicales et à réduire la dépendance au pétrole. La World Naked Bike Ride est organisée dans des villes du monde entier et est devenue une tribune régulière pour les militants qui lient transports durables et enjeux environnementaux. L’édition londonienne, qui réunit généralement plusieurs centaines de participants, s’est tenue le 14 juin 2026, marquant son retour après les rassemblements des années précédentes.