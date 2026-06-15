La crise du carburant maintient les pêcheurs mozambicains à terre

Des dizaines de petits bateaux de pêche sont ancrés dans les eaux calmes au large de la capitale du Mozambique, bloqués depuis des jours en raison de la flambée des prix du carburant qui empêche leurs propriétaires de sortir en mer.

Depuis que le gouvernement a augmenté les prix au début du mois de mai en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'approvisionnement, de nombreux pêcheurs du quartier tranquille des Pescadores de Maputo n'ont pas eu les moyens de financer une sortie de pêche.

"L'impact est dramatique pour nous, ces conflits n'affectent pas seulement ces pays, ils affectent le monde entier, nous leur demandons de s'asseoir et de discuter afin que nous puissions surmonter cette situation". a déclaré Carlos Nguenha, vice-président du conseil local de la pêche. Le conseil de Nguenha regroupe 1 800 pêcheurs et près de 290 bateaux sur la Costa do Sol, au nord de la ville. Les membres sont jeunes et vieux et sont pour la plupart des soutiens de famille qui n'ont pas d'autre travail. Début mai, l'autorité mozambicaine chargée de l'énergie a augmenté le prix de l'essence de 12 %, à 83,6 meticais (1,3 dollar) le litre. Le diesel a augmenté de près de 46 % pour atteindre le niveau record de 1,8 dollar le litre. Alors que les coûts du carburant sont légèrement plus élevés dans d'autres pays de la région, la forte augmentation, associée à un approvisionnement irrégulier, a durement frappé le Mozambique, qui a été classé comme le deuxième pays le plus pauvre du monde dans une mise à jour économique de la Banque mondiale publiée en mars 2026.

Des files d'attente massives se sont formées dans les stations-service et certaines personnes auraient renoncé à utiliser leur propre véhicule au profit des transports publics. Le taux de pauvreté, défini comme les personnes vivant avec moins de 3 dollars par jour, est de 81 % et la plupart des emplois sont informels et mal rémunérés, selon le rapport de la Banque mondiale.

Petites quantités, Épuisés et échevelés

Eduardo Alexandre et son équipage viennent de débarquer leur bateau sur la plage de Pescadores, sans aucune prise, après plus de 24 heures de mer. "Nous serions encore en mer, mais nous avons dû revenir à cause du manque de carburant. Il faut parfois six à sept heures pour atteindre la haute mer, là où la pêche est la plus fructueuse. Nous avions besoin de 10 litres supplémentaires. La pénurie incitant certaines personnes à acheter de plus petites quantités de carburant dans des bouteilles d'eau et de boissons gazeuses, le gouvernement a également pris des mesures répressives à l'encontre de l'utilisation de récipients non homologués pour aller chercher et transporter le précieux liquide. Les conteneurs solides en métal ou en plastique dur recommandés ont pour but d'éviter les fuites et les incendies, et de freiner le commerce informel de carburant.

"Mes enfants vont à l'école et je les soutiens avec le poisson qui vient d'ici", explique Martinha Djive, une vendeuses de poisson de 42 ans assise sur la plage de sable. "Sans carburant, la crise touche tout le monde : nous qui dépendons de ce produit, nos enfants et toute la population", ajoute-t-elle. De nombreux stands du marché voisin étaient vides, mais quelques poissons étaient écaillés et vidés pour être vendus à des prix plus élevés qu'avant l'augmentation.

La marge de manœuvre budgétaire du pays pour répondre aux chocs est très limitée, qu'il s'agisse de catastrophes liées au climat, de chocs économiques externes tels que le conflit au Moyen-Orient, ou de l'insécurité croissante dans le nord. L'économiste et chercheuse Teresa Boene a déclaré que l'augmentation des coûts risquait de plonger les Mozambicains les plus vulnérables dans la précarité.