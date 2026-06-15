Ukraine : un site religieux millénaire de Kyiv atteint par des frappes russes

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'épaisses colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus du complexe monastique, tandis que les flammes ravageaient une partie du site. Les secours sont rapidement intervenus pour maîtriser l'incendie, mais l'ampleur exacte des dégâts restait encore inconnue dans l'immédiat. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la laure de Kyiv-Petchersk est un haut lieu du christianisme orthodoxe fondé au XIe siècle. Ce monastère, qui domine les rives du Dniepr, constitue l'un des symboles religieux et historiques les plus importants du pays. Selon les autorités ukrainiennes, les frappes ont également causé des dégâts dans plusieurs quartiers de Kyiv. Des immeubles résidentiels, un marché et diverses infrastructures civiles ont été touchés au cours de l'attaque. Un premier bilan faisait état de plusieurs blessés, sans indication immédiate sur d'éventuelles victimes mortelles. Les responsables religieux ont dénoncé les dommages subis par ce site pluriséculaire, estimant qu'ils portent atteinte à un patrimoine culturel et spirituel d'importance mondiale. Cette attaque intervient dans un contexte d'intensification des bombardements russes contre les grandes villes ukrainiennes. Plus de quatre ans après le début de l'invasion à grande échelle, Kyiv demeure régulièrement visée par des frappes qui touchent aussi bien des infrastructures stratégiques que des zones urbaines et des sites historiques.