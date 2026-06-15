Genève : scènes de chaos lors de la manifestation anti-G7

Dans l’après-midi, des groupes de manifestants masqués ont affronté les forces de l'ordre en lançant des bouteilles, des pierres, des feux d'artifice et divers projectiles. La police a répondu par des tirs de gaz lacrymogènes et l'utilisation de canons à eau afin de contenir les violences. Un véhicule a été incendié près du parcours du cortège et plusieurs bâtiments auraient subi des dégradations. Face à la propagation des troubles dans certains secteurs de la ville, les autorités ont ordonné la dispersion de la foule. Ces incidents ont marqué une rupture avec le début de la mobilisation, qui s'était déroulée dans une ambiance pacifique malgré une forte chaleur. Le rassemblement réunissait des militants écologistes, des organisations féministes, des soutiens à la cause palestinienne et des mouvements altermondialistes venus dénoncer les politiques du G7 et réclamer davantage de réformes sociales et environnementales. Selon la police genevoise, près de 20 000 personnes ont participé à la manifestation, l'une des plus importantes organisées en Suisse ces dernières années. Les participants s'étaient rassemblés à proximité de plusieurs institutions internationales, dont le siège de l'Organisation des Nations unies, brandissant des pancartes critiques à l'égard des dirigeants du G7 et appelant à des changements politiques. Ces tensions surviennent alors que la Suisse et la France ont mobilisé d'importants dispositifs de sécurité avant l'ouverture du sommet du G7, prévue le 15 juin à Évian. Pendant trois jours, les chefs d'État et de gouvernement doivent notamment aborder la guerre en Ukraine, les crises au Moyen-Orient et les défis de l'économie mondiale.