Inondations au Mozambique : les opérations de sauvetage se poursuivent

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent au Mozambique après des semaines de fortes pluies qui ont provoqué de graves inondations, submergeant les terres agricoles, les maisons et les infrastructures.

"Les opérations de sauvetage se poursuivent", a déclaré Marcia Cossa, directrice exécutive par intérim d'ActionAid Mozambique. "Il y a des endroits où nous ne pouvons pas accéder, en particulier dans la province de Gaza, et maintenant il y a certains endroits de Manhica où nous ne pouvons nous rendre qu'en bateau, car la route est coupée par les eaux."

Les pluies diluviennes ont provoqué la mort de dizaines de milliers d'animaux d'élevage. Du côté des infrastructures, 306 écoles ont été touchées, 2 500 kilomètres de routes impraticables, 165 841 hectares de terres agricoles submergées, affectant 111 000 agriculteurs.

L'Institut mozambicain pour la gestion des catastrophes et la réduction des risques a déclaré que 122 personnes étaient mortes et que plus de 650 000 personnes avaient été déplacées par les graves inondations. ActionAid met en garde contre le risque de choléra et d'autres maladies d'origine hydrique dans les camps qui abritent près de 100 000 personnes.

L'ONU s'inquiète de la situation

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), ces inondations catastrophiques perturbent considérablement la vie et les moyens de subsistance de la population, augmentant le risque de maladies dans ce pays d’Afrique australe.

Paola Emerson, la cheffe du bureau de l’OCHA au Mozambique, a souligné que 90 % de la population du pays vit dans des maisons en briques d’argile "qui fondent littéralement après quelques jours de pluie".

La province de Gaza est la plus touchée, avec celles de Maputo et de Sofala.