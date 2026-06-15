RDC : quand l'épidémie d'Ebola compromet l'activité économique à Bunia

À Bunia, épicentre de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, peu de gens veulent prendre le risque de sortir, de peur d'attraper la maladie.

Bien que les bars et les clubs restent ouverts, ils peinent à attirer beaucoup de monde.

Le personnel fait de son mieux pour endiguer la propagation de la maladie en installant des stations de lavage des mains et en fournissant des informations sur la maladie.

Trésor Lumaya, gérant du Champagne Club, a déclaré qu'il y avait « une perte significative de revenus » à cause de ce virus.

Le nombre de cas confirmés d'Ebola au Congo est passé à 782, avec 181 décès, a indiqué le ministère congolais de la Santé dans un communiqué publié sur la plateforme sociale X dimanche soir.

Toutefois, le nombre de cas au Congo serait plus élevé, car l'épidémie a été confirmée le 15 mai, plusieurs semaines après son début présumé, et le taux de couverture de la recherche des contacts est de 56 %, ce qui représente une forte baisse par rapport à la semaine dernière.

À Bunia, une ville de moins d'un million d'habitants, l'Ebola a déjà fait des dizaines de victimes.

Une série de campagnes de sensibilisation à l'Ebola ont été lancées, mais de nombreuses personnes ne croient toujours pas à la réalité de la maladie.

« Certaines familles ont déjà perdu deux, trois, voire quatre membres », explique Abdul Kasenda, un habitant du club.

« Ceux d'entre nous qui sont encore en vie doivent se protéger pour éviter de tomber malades et empêcher la propagation de la maladie. »