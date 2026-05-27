Baku - Azerbaïdjan : l'Afrique au Forum urbain mondial

Des responsables africains réunis au World Urban Forum ont alerté sur la pression croissante exercée par l’urbanisation rapide et le changement climatique sur les villes du continent, estimant que les besoins en logements et en infrastructures dépassent souvent les capacités de financement des États.

Des représentants de plusieurs pays africains, dont l’Angola, l’Éthiopie et la Gambie, ont mis en avant les défis liés aux inondations, à l’expansion urbaine et au déficit de logements, tout en appelant à de nouveaux mécanismes de financement pour soutenir le développement urbain.

L’Angola a indiqué avoir investi massivement dans le secteur du logement ces dernières années afin de réduire son déficit résidentiel, tandis que des responsables éthiopiens ont souligné l’impact croissant des catastrophes climatiques sur les zones urbaines, notamment les destructions d’habitations causées par les inondations.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de renforcer les solutions d’adaptation climatique et les investissements dans les infrastructures urbaines, dans un contexte où de nombreuses villes africaines connaissent une croissance démographique rapide