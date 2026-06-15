Mondial 2026 : les Tunisiens confiants malgré la défaite contre la Suède

Les réactions des supporters à l’extérieur du stade de Monterrey, au Mexique, ont été mitigées dimanche, alors que la Suède écrasait la Tunisie 5-1 lors de la Coupe du monde.

Omar Rekik a marqué le seul but de la Tunisie, classée 45e. Le pays africain dispute sa septième Coupe du monde mais n'a jamais dépassé la phase de groupes.

« On a perdu le match, mais quoi qu’il arrive, on aime toujours la Tunisie, c’est notre pays, on l’aime. Alors quoi qu’il arrive, cinq à zéro, dix à zéro, on aime la Tunisie. », a expliqué Abdellatif Ouattas, supporter tunisien .

Côté suédois, Yasin Ayari a marqué deux buts, tandis qu’Alexander Isak et Viktor Gyökeres ont tous deux inscrit leur nom au tableau d’affichage et délivré des passes décisives lors de cette victoire écrasante des Européens.

« C'était parfait, exactement comme on le voulait. On a pris rapidement l'avantage, un but rapide qui nous a permis de devancer l'équipe tunisienne. Et ensuite, ça nous a donné tout ce qu'on pouvait espérer de l'équipe, en fait, parce que nos supporters, tout ce qu'on voulait, c'était quelques buts d'avance puisque le Japon et les Pays-Bas avaient fait match nul. C'était tout ce qu'on voulait. », a dit Felix Helgesson, 34 ans, supporter suédois.

Mattias Svanberg a également marqué pour la Suède, qui occupait la 39e place du classement mondial et qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 après avoir atteint les quarts de finale il y a huit ans en Russie.

Les équipes les mieux classées du groupe, les Pays-Bas et le Japon, ont fait match nul 2-2 plus tôt dimanche à Arlington, au Texas.