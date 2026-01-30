Mozambique : inondations et conflits forcent des déplacements massifs

Au Mozambique, des catastrophes climatiques répétées et des violences armées entraînent des déplacements massifs de population, alerte l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Depuis le début de l’année, de violentes inondations ont balayé les régions du sud et du centre du pays, des zones déjà fragilisées par des phénomènes extrêmes tels que tempêtes tropicales, cyclones et longues périodes de sécheresse. Ces crues ont obligé environ 392 000 personnes à fuir leurs habitations, souvent dans des conditions chaotiques.

« Les gens ont dû fuir sous des conditions chaotiques, après parfois être restés des jours et des jours sur le toit de leur maison, en attendant les opérations de secours », témoigne Xavier Creach, représentant du HCR au Mozambique.

Cette situation humanitaire se greffe sur un contexte déjà tendu dans le nord du pays, où plus de 300 000 personnes ont été déplacées au cours de la seconde moitié de 2025 en raison d’un conflit armé persistant.

Le HCR insiste sur la pression croissante que ces crises combinées exercent sur les communautés locales et sur les infrastructures essentielles. L’agence appelle à un renforcement urgent de l’aide internationale pour venir en aide aux populations touchées et prévenir une aggravation de la crise humanitaire.