USA : Trump fête ses 80 ans avec un combat UFC à la Maison-Blanche

Le président américain Donald Trump a célébré son 80e anniversaire en saluant un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre en Iran et en accueillant une soirée de combats de l'UFC sur la célèbre pelouse sud de la Maison Blanche.

Le président républicain a cherché à inscrire l'événement de dimanche dans le cadre des célébrations plus larges, qui s'étendent sur plusieurs mois, du 250e anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance.

Trump a accompagné le patron de l'UFC, Dana White, depuis le Bureau ovale jusqu'au balcon de la Blue Room pour admirer l'arche métallique temporaire aux allures de vaisseau spatial qui surplombe l'octogone, baptisée « The Claw ».

Plus de 4 000 spectateurs ont été invités à assister à la soirée de combat sur place, parmi lesquels des personnalités de premier plan telles que Mark Zuckerberg, PDG de Meta, tandis que des milliers d'autres ont pu suivre l'événement sur des écrans géants depuis l'Ellipse, située à proximité.

Cet événement a contraint les dirigeants du G7 à repousser leur réunion dans la ville française d'Évian afin que Trump puisse y assister sans manquer un moment clé de la fête organisée pour son anniversaire.

Le week-end n'a toutefois pas été tout rose pour le président américain, puisque des équipes ont dû retirer son nom du Kennedy Center après qu'un tribunal eut jugé que le fait de donner son nom à cet établissement allait trop loin.

Avant le début du combat, Sean Strickland, double champion de l'UFC et critique virulent d'Israël, a été escorté hors de l'Ellipse par un groupe de policiers.

Ces festivités contrastaient fortement avec celles organisées par le prédécesseur de Trump, Joe Biden, qui avait lui aussi fêté son 80e anniversaire pendant son mandat, mais de manière bien moins fastueuse.

Interrogée sur ce contraste, la porte-parole de la Maison Blanche, Allison Schuster, a défendu cet événement en le qualifiant de « l'une des soirées les plus divertissantes de l'histoire des États-Unis ».