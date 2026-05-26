Sierra Leone : la disparition des mangroves menace les ostréiculteurs

Le long du littoral de Freetown, la disparition progressive des mangroves menace directement les communautés qui dépendent de l’ostréiculture pour leur subsistance.

Cette activité, profondément ancrée dans la culture locale et qui a permis à des générations de femmes de subvenir à leurs besoins, est aujourd’hui menacée par la dégradation des forêts de mangroves sous la pression de l’expansion humaine.

« Autrefois, les mangroves regorgeaient d’huîtres. On n’avait pas besoin d’aller dans l’eau pour en ramasser », explique à l’AFP Millicent Turay, ostréicultrice. « Mais aujourd’hui, quand on regarde la rivière, on ne les voit plus. »

Les mangroves autour de Freetown – un riche écosystème de zones humides – sont endommagées ou détruites par l’étalement urbain, la collecte de bois de chauffage et les constructions illégales. La récolte d’huîtres sauvages, par des coupes et des prélèvements répétés, a également contribué au problème. Plus de 25 % de la couverture de mangroves a ainsi disparu depuis 1990, selon les estimations officielles.

Ces dernières années, le gouvernement et les communautés villageoises ont lancé des programmes de reboisement des mangroves afin de mieux protéger le littoral et de lutter contre le changement climatique. Dans la ville côtière de Kolleh, Abubakarr Barrie, 28 ans, cofondateur de l’ONG Nature for Mangroves, travaille avec les habitants dans des eaux peu profondes et troubles.

L'ONG élève également des larves d'huîtres, qui servent toutes à créer une « ferme ostréicole » contribuant à la restauration des mangroves et à la préservation des moyens de subsistance. Ces fermes offrent une alternative à la récolte traditionnelle, qui, au fil du temps, a endommagé les mangroves par la coupe et la surexploitation,