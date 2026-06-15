Mondial 2026 : la Côte d'Ivoire de justesse, lourde défaite pour la Tunisie

Dimanche, la Côte d'Ivoire a créé ce qui est sans doute la plus grande surprise de cette Coupe du monde jusqu'à présent, en battant l'Équateur 1-0 grâce à un but d'Amad Diallo à la 90e minute à Philadelphie.

Les Ivoiriens, qui n'avaient plus participé à la Coupe du monde depuis 2014, ont su saisir leur chance en mettant fin à la série de 19 matchs sans défaite de l'Équateur.

Les supporters ivoiriens, en liesse, ont fait la fête devant le stade de Philadelphie, scandant des chants, agitant des drapeaux et embrassant des inconnus, savourant une victoire à laquelle beaucoup ne s'attendaient pas.

Parmi les personnes qui faisaient la fête se trouvait la fille du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, qui a déclaré à l'Associated Press qu'elle était submergée par l'émotion après avoir assisté à cette fin de match haletante.

Yasin Ayari a inscrit un doublé et la Suède a prouvé qu'elle avait sa place à la Coupe du monde 2026, en écrasant la Tunisie 5-1 dimanche soir pour prendre la tête du groupe F.

Alexander Isak et Viktor Gyökeres ont chacun inscrit un but et délivré une passe décisive, tandis que Mattias Svanberg a également marqué pour la Suède, qui occupait la 39e place du classement mondial et n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 après avoir atteint les quarts de finale il y a huit ans en Russie.

Omar Rekik a marqué pour la Tunisie, classée 45e, qui participe à sa septième Coupe du monde mais n'a jamais dépassé la phase de groupes.

Les équipes les mieux classées du groupe, les Pays-Bas et le Japon, ont fait match nul 2-2 dimanche matin à Arlington, au Texas.

Ayari a ouvert et clôturé le score pour les Suédois à l'Estadio BBVA grâce à deux buts marqués de loin, l'un à la septième minute et l'autre dans le temps additionnel de la seconde mi-temps. Il a célébré son premier but avec discrétion, levant les mains en signe de respect pour le pays natal de son père.

Isak a inscrit son 18e but en sélection à la 30e minute, lorsque Gyökeres a servi l'attaquant de Liverpool — qui a manqué une grande partie de la saison dernière en raison d'une fracture à la jambe — lors d'une contre-attaque. Isak a coupé vers l'intérieur et a décoché un tir à ras de terre qui a échappé aux mains du gardien tunisien Mouhib Chamakh, en difficulté toute la soirée.

Après que Rekik eut brisé l'élan de la Suède en marquant à la 43e minute, Isak et Gyökeres ont permis à la Suède de reprendre l'avantage. Isak a récupéré le ballon et l'a passé à Gyökeres, qui s'est retrouvé seul face à Chamakh. L'attaquant d'Arsenal a facilement remporté ce duel pour inscrire son 16e but lors de ses 15 dernières sélections avec la Suède, et son 21e au total.

Svanberg a marqué à la 84e minute, un but qui a été validé après une longue consultation de la vidéo.

La Suède affrontera les Pays-Bas à Houston samedi, tandis que la Tunisie restera à Monterrey pour affronter le Japon le même jour.