Syrie : les forces russes évacuent progressivement leurs positions

Des véhicules blindés de l'armée russe circulent près de la base aérienne de Hmeimim, au sud-est de la ville de Lattaquié, en Syrie, le 16 décembre 2024   -  
Copyright © africanews
Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Syrie

Les forces russes ont commencé à se retirer de leurs positions dans le nord-est de la Syrie. Ces dernières possédaient encore des équipements dans une base située près de l’aéroport de Qamishli.

Ahmed Ali, un combattant des Forces démocratiques syriennes (FDS), déployé dans cette base, a déclaré que les forces russes avaient commencé à évacuer leurs positions autour de l'aéroport il y a cinq ou six jours, retirant leur équipement à bord d'un avion-cargo.

« Les forces russes ont commencé à se retirer et à évacuer la base de l'aéroport de Qamishli il y a cinq ou six jours, mais elles restent à Qamishli. Elles ont emporté leur équipement par avion et par voie terrestre, mais nous ne savons pas s'il est destiné à la base aérienne de Hmeimim (dans la province côtière syrienne de Lattaquié) ou à la Russie. Mais elles sont toujours présentes à Qamishli à l'heure actuelle et évacuent l'aéroport petit à petit. », a déclaré Ahmed Ali, combattant des FDS.

Cette zone est toujours contrôlée par les FDS dirigées par les Kurdes, malgré l’offensive des forces gouvernementales qui leur a fait perdre la majeure partie de leur territoire.

La Russie a noué des relations avec le nouveau gouvernement syrien à Damas depuis que l'ancien président Bachar al-Assad a été renversé en décembre 2024, alors que Moscou était un proche allié d'Assad.

