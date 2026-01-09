Syrie : le refus des kurdes d'évacuer Alep menace le cessez-le-feu

Le gouvernement syrien a annoncé vendredi un cessez-le-feu dans trois quartiers Kurdes d’Alep. Objectif, mettre un terme aux affrontements en cours entre les forces gouvernementales et les combattants kurdes.

Mais un conseil kurde local a rejeté les appels à l'évacuation des combattants. Alors que les combats ont déjà fait fait plus de 140 000 déplacés.

'' Nous avons passé une nuit très difficile, mais nous voulons simplement que tout cela se termine pacifiquement. Espérons que les choses s'amélioreront après le cessez-le-feu. J'ai rouvert ma boutique, Dieu merci, nous pouvons désormais retourner travailler et gagner notre vie.'', a déclaré Radwan Hamadi, Habitant du quartier d'Achrafieh.

L'envoyé américain en Syrie, Tom Barrack, a salué l'annonce du cessez-le-feu. Mais le refus des combattants kurdes d’évacuer la ville pour saper le calme la trêve. Les forces loyalistes menacent de reprendre les bombardements. Alors que les habitants d’Alep se félicitaient déjà du retour.

''(Le cessez-le-feu) est une bonne chose, c'est excellent, Dieu merci, c'est une très bonne initiative, l'armée a pris une bonne décision. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est qu'ils suppriment ces points de contrôle afin que nous puissions respirer un peu, afin que nous puissions nous déplacer. J'ai un atelier de couture et je ne peux pas travailler actuellement, les ouvriers ne peuvent pas venir et je ne peux pas expédier mes produits à l'extérieur. Si je veux faire venir des tissus, je reste bloqué au poste de contrôle pendant une heure et demie, voire deux ou trois heures.'', Ahmed Hajjar, habitant du quartier d'Achrafieh.

La hache de guerre a été déterrée alors que les négociations politiques entre les deux parties sont dans l’impasse.