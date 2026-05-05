Syrie : des cargaisons de pétrole irakien transportées par voie terrestre

Des dizaines de camions-citernes transportant du pétrole irakien ont commencé lundi à entrer en Syrie par le poste-frontière de Rabia-Yarubiyah dans la province de Ninive.

La plupart des véhicules étaient chargés de produits provenant des champs pétroliers et des raffineries de Kirkouk et de Siniyah notamment.

Les autorités syriennes ont indiqué que le ministère irakien du Pétrole a fourni gratuitement du gazole aux camions-citernes pour transporter les produits pétroliers vers les ports de Banias en Syrie.

Depuis que l'Iran a de facto fermé le détroit d'Ormuz, les cargaisons de pétrole sont acheminées par camion depuis l'Irak vers la Syrie, puis expédiées vers les marchés européens via le port syrien de Baniyas, contournant ainsi la route d'Ormuz.

Un poste-frontière stratégique entre le nord de l'Irak et la Syrie — appelé Rabia du côté irakien et Yarubiyah du côté syrien — a rouvert le mois dernier après avoir été fermé pendant plus d'une décennie, les responsables le présentant comme une voie supplémentaire pour les exportations d'énergie.

Cette voie terrestre est moins efficace et plus coûteuse que le transport maritime via le détroit, mais elle offre une solution de rechange tant que l'Iran maintient son emprise sur le canal.