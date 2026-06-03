Mondial de football 2026 : les horaires d’ouverture des bars prolongées aux USA 

Les fans de la Coupe du monde dans les villes américaines n’auront aucun mal à trouver un bar ouvert pour regarder leur match jusque tard dans la nuit.

Partout aux États-Unis, les dirigeants des États ont approuvé la prolongation des heures d’ouverture des bars et des restaurants pendant l’événement sportif le plus regardé au monde. Ils souhaitent ainsi aider les entreprises et améliorer l’expérience des supporters, en particulier ceux qui n’ont pas pu se procurer de billets en raison de leur prix. D’autres voient cette initiative comme un dernier recours pour stimuler les ventes, alors que les espoirs d’un boom économique lié à la Coupe du monde se sont estompés.

À ce jour, le Kansas, le Missouri, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Rhode Island et Washington — des États qui accueillent des matchs de la Coupe du monde ou qui sont situés à proximité — ont tous approuvé diverses mesures visant à prolonger les heures de vente d’alcool pendant le tournoi. Des propositions similaires sont à l’étude à New York et dans le Massachusetts.

Ces changements signifient que l’heure de fermeture ne sera pas avant 4 h du matin à Philadelphie pendant la Coupe du monde et les célébrations de l’America 250.

Mark Prinzinger, propriétaire du Lion Sports Bar à Philadelphie, a qualifié le fait de regarder le football avec des fans du monde entier d_’"expérience magique"_. Maintenant qu’il a la possibilité de garder son bar ouvert deux heures de plus, il a embauché du personnel supplémentaire, simplifié les menus et prévu une programmation nocturne.

Bon nombre de ces changements dépendent de l’accord des municipalités, et aucune entreprise n'a l'obligation de prolonger ses heures d’ouverture. Mais pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, déjà en difficulté face à la baisse des ventes et à l’inflation, la possibilité de rester ouvert plus tard est la bienvenue.

Selon le calendrier de la Coupe du monde, la majorité des matchs se dérouleront du début d’après-midi jusqu’en début de soirée. Mais quelques-uns débuteront plus tard, avec quatre matchs commençant à minuit et huit à 22 h pour ceux qui regardent dans le fuseau horaire de l’Est.

"On ignore encore s'il y aura de l'affluence dans les bars le soir. Aux États-Unis, les habitudes des consommateurs ont radicalement changé depuis la pandémie de COVID-19, davantage de personnes choisissant de sortir plus tôt dans la journée et de dépenser moins globalement", a déclaré David Henkes, directeur principal chez Technomic, une société qui suit les tendances du secteur de la restauration et de l'alimentation.