Syrie : les déplacés de retour à Alep après le cessez-le-feu

Les Syriens déplacés retournent à Sheikh Maqsoud, un quartier disputé de la ville d'Alep, dans le nord du pays, après plusieurs jours de combats intenses qui ont fait une vingtaine de morts et déplacé plus de 140 000 personnes.

Les affrontements qui ont éclaté à Alep, le 6 janvier, ont duré plusieurs jours. Ils ont pris fin ce week-end avec l'évacuation des combattants kurdes du quartier de Sheikh Maqsoud.

Le gouverneur d'Alep, Azzam Ghareeb, a déclaré que Damas contrôlait désormais totalement Sheikh Maqsoud et Achrafieh, où les affrontements ont eu lieu. "Les institutions légitimes ont repris pleinement leurs fonctions pour servir et protéger notre peuple", a-t-il déclaré.

Des convois de bus transportant des familles qui avaient fui vers la ville voisine d'Afrin sont entrés dans le quartier dévasté de Sheikh Maqsoud, klaxonnant pour célébrer leur retour. Les gens ont dansé dans les rues après être descendus des bus. Les habitants ont dû attendre avant d'être autorisés à rentrer chez eux, le temps que les équipes de défense civile et les forces de sécurité nettoient la zone pour désamorcer les mines et les obus non explosés.

Bien que les travaux de rétablissement de l'approvisionnement en eau et des services de base dans le quartier viennent seulement de commencer, les rapatriés qui craignaient un déplacement de longue durée sont ravis. "Le retour a été très agréable, personne ne nous a interrogés ni arrêtés aux postes de contrôle", déclare Anas, qui est revenu avec sa femme et ses enfants d'Afrin. "Avant, nous étions arrêtés aux postes de contrôle et interrogés. Les choses vont beaucoup mieux maintenant qu'avant."

Les forces gouvernementales syriennes et les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes ont échangé des tirs mardi dans une zone tendue de la province d'Alep, dans l'est du pays, marquant une possible nouvelle escalade après les affrontements dans la deuxième ville du pays. L'armée syrienne avait auparavant déclaré une zone à l'est de la ville d'Alep, la deuxième plus grande ville du pays, "zone militaire fermée".

La province d'Alep, dans l'est du pays, est une ligne de front tendue qui sépare les zones contrôlées par le gouvernement syrien et les vastes étendues du nord-est de la Syrie contrôlées par les FDS.

Les FDS, soutenues par les États-Unis, qui ont joué un rôle clé dans la lutte contre le groupe État islamique dans de vastes zones de l'est de la Syrie, constituent la plus grande force à avoir été intégrée à l'armée nationale syrienne. Cependant, certaines des factions qui composent l'armée étaient auparavant des groupes insurgés soutenus par la Turquie qui ont une longue histoire d'affrontements avec les forces kurdes.