Syrie : épouses et veuves des membres de l'État Islamique rêvent d'amnistie

En Syrie, plus de 2 000 personnes sont détenues ici depuis près d’une décennie dans le camp de Roj près de la frontière avec l'Irak. Des femmes de nationalité étrangère vivant dans cet endroit espèrent bénéficier d'une amnistie.

Cet espoir est entretenu après qu'une offensive gouvernementale a affaibli les forces kurdes qui gardent le camp. Beaucoup sont les épouses ou les veuves de combattants de l'EI qui ont été vaincus en Syrie en mars 2019, marquant la fin de ce qui était autrefois un califat autoproclamé dans une grande partie de l'Irak et de la Syrie.

Parmi ces femmes, Cassandra Judge, veuve belge d'un membre de l'EI, âgée de 31. '' Le gouvernement belge est venu ici à deux reprises et a emmené deux groupes de femmes, mais il ne prend que les femmes qui ont des enfants, en raison des droits de ces derniers. Les femmes seules comme moi doivent s'échapper du camp. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères a dit à ma famille. Ils ont dit que si votre fille voulait rentrer à la maison, il fallait lui dire de s'échapper du camp vers la Turquie, et qu'ils viendraient la chercher là-bas.’’; raconte-t-elle.

Dans ce camp, des enfants tentent de s’occuper en jouant au football. Une femme originaire de Tunisie, qui s'est présentée sous le seul nom Buthaina par souci pour sa sécurité et celle de sa famille, y vit depuis Roj neuf ans et a vu ses enfants grandir sans éducation adéquate.

'' La vie ne se résume pas à manger, boire ou dormir, non. Nous avons des enfants qui doivent apprendre et découvrir le monde extérieur. Nous sommes morts dans cette vie, morts dans la vie, et nous ne savons pas qui nous a condamné à cela. Qui nous a condamnés à neuf ans de cela ? Je ne sais pas. Et il y en aura peut-être encore plus, seul Dieu sait ce qui nous attend. '', explique-t-elle.

Le camp reste sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, qui contrôlaient jusqu'à récemment une grande partie du nord-est de la Syrie.