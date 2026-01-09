Syrie : des tirs entendus lors de l'évacuation d'habitants d'Alep

Dans la ville d’Alep en Syrie, les affrontements entre les forces gouvernementales et kurdes se poursuivent.

Alors que les autorités syriennes ont exhorté les civiles d’évacuer cette zone contestée de la ville du nord du pays pour la deuxième journée consécutive jeudi, des coups de feu ont été entendus.

Le gouvernement de la province d'Alep a donné aux habitants jusqu'à 13 heures, heure locale (10 heures GMT), pour évacuer la zone par un couloir en coordination avec l'armée.

« Un grand nombre de personnes ont également quitté la ville aujourd'hui, près de 11 000 ont fui jusqu'à présent. Comme vous pouvez le constater, une grande partie d'entre elles souffrent de problèmes médicaux graves, ce sont des personnes âgées, des femmes et des enfants. », a déclaré Mohammad Ali, directeur des opérations des Casques blancs à Alep.

L'agence de presse officielle SANA, citant l'armée, a déclaré que les militaires lanceraient des « opérations ciblées » contre les positions des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes dans les quartiers de Sheikh Maqsoud, Achrafieh et Bani Zaid une demi-heure après l'expiration de ce délai.

Un journaliste de l'Associated Press présent sur place a entendu des bruits sporadiques de bombardements alors que les civils quittaient la zone jeudi matin.

Près de 140 000 personnes ont été déplacées dans toute la province, selon la Direction des affaires sociales et du travail d'Alep.