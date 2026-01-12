Venezuela : le pape reçoit Machado, Caracas libère des prisonniers politiques

La rencontre au Vatican entre le souverain pontife et l’opposante vénézuélienne intervient alors que Caracas annonce la libération de dizaines de prisonniers politiques, dans un contexte de fortes pressions américaines.

Le pape Léon a reçu au Vatican l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado lors d’une rencontre qui ne figurait pas à son agenda officiel. L’entretien a été confirmé par le Saint-Siège dans son bulletin quotidien, sans qu’aucun détail ne soit communiqué sur son contenu.

Maria Corina Machado, figure centrale de l’opposition vénézuélienne, effectue actuellement une tournée en Europe et aux États-Unis. Elle est réapparue publiquement en décembre après près de onze mois de clandestinité, à l’occasion de la remise de son prix Nobel de la paix en Norvège.

Le pape inquiet de la situation au Venezuela

Premier pape américain de l’histoire, Léon a récemment exprimé sa « profonde inquiétude » face à l’évolution de la situation au Venezuela, appelant au respect des droits humains et des libertés civiles. Cette prise de position est intervenue après l’arrestation de l’ancien président Nicolás Maduro par les forces américaines, transféré à New York pour y être jugé pour trafic de drogue.

Depuis plusieurs années, l’opposition vénézuélienne, soutenue par les États-Unis, tente de mettre fin au régime chaviste. Mais une partie de ses dirigeants, dont Maria Corina Machado, vivent aujourd’hui en exil ou ont été emprisonnés. Après avoir reçu le prix Nobel de la paix 2025, Machado avait déclaré souhaiter le partager avec le président américain Donald Trump.

Caracas annonce des libérations de prisonniers politiques

Dans ce contexte, le gouvernement vénézuélien a annoncé lundi la libération de dizaines de prisonniers politiques arrêtés sous la présidence de Nicolás Maduro, notamment à la suite de l’élection présidentielle contestée de 2024.

Les autorités évoquent la libération récente de 116 détenus. Des chiffres contestés par l’opposition et les organisations de défense des droits humains, qui estiment qu’environ 50 personnes seulement ont été relâchées depuis la semaine dernière.

Devant plusieurs prisons du pays, notamment à El Rodeo, des proches de détenus attendent toujours la sortie de leurs familles, dénonçant la lenteur du processus et le manque de transparence des autorités.

Des négociations avec Washington

La vice-présidente par intérim, Delcy Rodríguez, proche alliée de Maduro, mène actuellement des discussions avec Washington. Les États-Unis cherchent à normaliser leurs relations diplomatiques avec Caracas, notamment en vue de la réouverture de leur ambassade, fermée depuis sept ans, et à sécuriser l’accès aux importantes réserves pétrolières du pays.

Donald Trump a salué les premières libérations, affirmant espérer qu’elles se poursuivent rapidement. Mais les experts de la mission d’enquête de l’ONU estiment que ces mesures restent « très en deçà » des obligations internationales du Venezuela.

Les organisations de défense des droits humains estiment qu’entre 800 et 1 200 prisonniers politiques seraient toujours détenus dans le pays.