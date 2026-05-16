RDC : la psychose face à la résurgence d'Ébola

« Nous avons très peur », déclarent des habitants de la République démocratique du Congo réagissent à l'épidémie meurtrière d'Ebola.

Une nouvelle flambée du virus mortel Ebola a été signalée dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré vendredi des responsables sanitaires africains, l'Ouganda voisin ayant également confirmé un décès lié à cette épidémie.

Jusqu'à présent, l'épidémie était confinée à la province d'Ituri, dans le nord-est de la RDC, à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud, selon les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).

Il a mis en garde contre un risque élevé de propagation, avec 246 cas suspects et 65 décès signalés en RDC.

Vendredi soir, le ministère ougandais de la Santé a annoncé qu'un homme de 59 ans originaire de la RDC était décédé à Kampala après avoir été hospitalisé en début de semaine. Son corps a été rapatrié le jour même.

« Il s'agit d'un cas importé de la RDC. Le pays n'a pas encore confirmé de cas local », a déclaré le ministère.

Les tests ont révélé que l'homme était infecté par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe aucun vaccin. Les vaccins ne sont disponibles que pour la souche Zaïre, qui est la variante la plus mortelle.

« Il s'agit d'une importante épidémie », a déclaré Jay Bhattacharya, directeur par intérim des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis.

Le gouvernement de la RDC ne s'est pas encore exprimé sur cette épidémie qui touche ce vaste pays d'Afrique centrale comptant plus de 100 millions d'habitants.

« La région où cela se passe est très instable sur le plan humanitaire » et connaît des mouvements de population transfrontaliers, a déclaré Abdi Rahman Mahamud, directeur du service d'alerte et d'intervention d'urgence de l'OMS.

Il a toutefois souligné que le pays disposait d'une grande expérience dans la gestion des épidémies d'Ebola.

« En raison de l'insécurité, les gens s'entassent dans la ville, et comme il y a tant de monde, une épidémie comme celle-ci aurait des conséquences très graves », a déclaré par téléphone Anne-Marie Dive, une habitante de Bunia, la principale ville de l'Ituri.

Cas suspects

L'exploitation minière dans la province d'Ituri, riche en or, génère chaque jour d'importants mouvements de population.

Depuis des années, la province est en proie à des affrontements récurrents impliquant des milices locales, ce qui rend l'accès à certaines zones difficile pour des raisons de sécurité.

Les cas signalés ces dernières semaines concernaient les zones sanitaires de Mongbwalu et de Rwampara, qui comptent chacune environ 150 000 habitants.

Des cas suspects ont été détectés à Bunia, dont la population est estimée à 300 000 habitants, et sont en attente de confirmation, a indiqué le CDC Afrique.

Cette fièvre hémorragique hautement contagieuse aurait causé la mort d'environ 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années, malgré les progrès réalisés en matière de vaccins et de traitements.

La dernière épidémie survenue dans le pays s'est produite en août dans la région centrale et a fait au moins 34 morts, avant d'être déclarée éradiquée en décembre.

Près de 2 300 personnes ont perdu la vie lors de l'épidémie la plus meurtrière qu'ait connue la RDC entre 2018 et 2020.

Identifié pour la première fois en 1976 et dont on pense qu'il trouve son origine chez les chauves-souris, le virus Ebola est une maladie virale mortelle qui se transmet par contact direct avec des fluides corporels. Il peut provoquer des hémorragies graves et une défaillance des organes.

« On ne faisait que creuser des tombes »

Des enterrements ont déjà eu lieu et l'inquiétude grandit parmi la population locale.

« Depuis quelques semaines, la commune de Mongbwalu enregistre une vague de décès, avec au moins cinq à six personnes qui meurent chaque jour dans les rues », a déclaré à l'AFP par téléphone Gloire Mumbesa, un habitant de la région.

« Nous venons de creuser des tombes pour enterrer trois personnes, mais nous ne savons pas vraiment de quoi elles sont mortes. Nous commençons à avoir peur de tout cas de maladie », a déclaré Salama Bamunoba, une représentante de la société civile à Rwampara.

Une source du secteur de la santé de la région de Mongbwalu, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré qu'un nombre « exponentiel » de décès avait été constaté depuis la mi-avril.

Les patients sont actuellement placés en isolement dans les centres de santé, mais le personnel manque de matériel, notamment d'équipements de protection, a indiqué la source.

Dans un pays quatre fois plus grand que la France, la distribution des médicaments représente souvent un défi, les infrastructures de transport étant limitées et souvent en mauvais état.

L'épidémie d'Ebola actuelle est la 17e à toucher la RDC depuis que le virus a été détecté pour la première fois dans le pays.

La Guinée, l'Ouganda et la Sierra Leone ont également connu des épidémies d'Ebola ces dernières années.