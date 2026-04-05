Vatican : le pape Léon XIV appelle à la paix lors de sa première messe de Pâques

Les chrétiens catholiques se sont rassemblés lors de messes célébrées partout dans le monde le dimanche de Pâques, afin de partager le message d'espoir qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ.

Lors de sa première bénédiction pascale sur la place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a saisi cette occasion pour lancer un message de paix, exhortant ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres à choisir plutôt la paix.

« Que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix. Non pas une paix imposée par la force, mais une paix forgée par le dialogue. Non pas dans le but de dominer les autres, mais pour aller à leur rencontre », déclare le Pape Léon XIV.

S'adressant à plus de 50 000 fidèles, le souverain pontife a mis en garde contre une « mondialisation de l'indifférence », faisant écho à son prédécesseur, le pape François.

La guerre a bouleversé la vie des minorités chrétiennes au Moyen-Orient.

En Terre Sainte, les ruelles historiques de Jérusalem étaient plongées dans un silence envoûtant. Les mesures de sécurité ont transformé l'église du Saint-Sépulcre — le lieu même de la Résurrection — en une zone d'accès restreint réservée à quelques privilégiés.