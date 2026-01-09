Bienvenue sur Africanews

Venezuela : des journalistes et opposants politiques libérés

Les proches du détenu Yosnars Baduel s'étreignent devant la prison Rodeo I à Guatire, au Venezuela, le jeudi 8 janvier 2026   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Venezuela

Au Venezuela, des journalistes, personnalités de l’opposition et activistes dont des étrangers ont été libérés jeudi.

Les autorités intérimaires du pays présentent cette décision comme une volonté de rupture avec le régime de Nicolas Maduro, capturé par les forces américaines pour répondre à des accusations de trafic de drogue. Les proches des bénéficiaires de la mesure peinent à cacher leur satisfaction.

'' La libération de tous les prisonniers politiques innocents prouvera qu'il y a un changement positif, quelque chose de bien, quelque chose qui peut unir le pays. Il n'était pas nécessaire d'emprisonner autant de personnes innocentes et de professionnels, ils n'avaient pas le droit. Mais c'est quelque chose de très positif pour tous, car cela nous permettra de montrer que nous voulons vraiment le changement, et quoi de mieux que de libérer tous les innocents, tous, sans exception.'', a explique Atali Freites, mère d'un prisonnier.

Des voix se demandent s’il s’agit d’une réelle volonté de changement ou simple geste des autorités intérimaires visant à plaire à Washington.

