Gaza : le convoi humanitaire « Résilience 2 » en route pour le poste-frontière de Rafah

Le convoi humanitaire terrestre « Resilience 2 » fait route vers le poste-frontière de Rafah, en Égypte. Objectif : atteindre Gaza en six jours, selon les organisateurs. Ils partent manifester leur soutien au peuple palestinien, éprouvé par plus de deux ans de frappes israéliennes.

Plus de 350 militants du « Sumud Land Convoy » se préparent à quitter leur point de départ à Zawiya, en Libye, pour se rendre dans la bande de Gaza, le 15 mai 2026. Représentant 30 pays différents, dont la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, l'Indonésie, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, la délégation internationale transporte un convoi d'aide humanitaire vers la bande de Gaza assiégée. Le convoi se compose de 50 conteneurs, dont 30 sont remplis de fournitures humanitaires essentielles et 20 contiennent des logements mobiles, ainsi que cinq ambulances entièrement équipées.

« Nous avons passé plusieurs jours ici, au camp de Joud Daem, pour nous rassembler, mais aussi pour accueillir les convois et l’aide médicale. Loué soit Dieu, tout va parfaitement bien, à 100 %. Nous avons suivi une formation sur les aspects juridiques, médicaux et médiatiques. Nous sommes tout à fait prêts, à 100 %, et nous sommes tous heureux de pouvoir rejoindre Gaza, si Dieu le veut », délcare, Nour Al Deen Dorr, membre du convoi en provenance d'Algérie.

« Nous en sommes maintenant à un stade très avancé de coordination avec le Croissant-Rouge, et nous partons en ce moment même en coordination avec eux pour acheminer l’aide humanitaire, ainsi que pour déployer les équipes médicales spécialisées, en coordination avec le Croissant-Rouge, en traversant tout le territoire libyen et égyptien jusqu’à Gaza, avec l’aide de Dieu », explique Ahmed Ghniya, coordinateur du convoi « Resilience » en provenance de Tripoli, en Libye.

Les participants prévoient de traverser la capitale Tripoli, Misrata et Syrte avant de se rendre dans l'est de la Libye. Hazem Turkia / AnadoluNon utilisé États-Unis Non utilisé Royaume-Uni Non utilisé Canada Non utilisé France Non utilisé Japon Non utilisé Italie Non utilisé Australie Non utilisé Espagne Non utilisé Belgique Non utilisé Corée Non utilisé Afrique du Sud Non utilisé Hong Kong Non utilisé Nouvelle-Zélande Non utilisé Turquie.