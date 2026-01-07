Venezuela : obsèques pour les militaires tués lors de l’opération américaine

L’armée vénézuélienne a organisé mercredi une cérémonie funéraire collective pour rendre hommage aux soldats tués lors d’une opération militaire des États-Unis visant à capturer l’ancien président Nicolás Maduro.

La cérémonie s’est déroulée dans un cimetière public situé dans le sud de Caracas, dans un quartier populaire de la capitale. Des cercueils en bois, recouverts du drapeau national, ont été portés par des militaires à travers les rangs de leurs pairs, tandis que chants et musique d’une fanfare militaire accompagnaient la procession. Les familles ont suivi les cercueils pour rendre un dernier hommage. Avant l’inhumation, des membres de la Garde nationale armés ont assuré la sécurité du site pendant que les proches accomplissaient les formalités administratives.

Selon les forces armées vénézuéliennes, au moins 24 agents de sécurité ont été tués lors de cette opération nocturne à Caracas. Le procureur général, Tarek William Saab, a déclaré que plusieurs dizaines de fonctionnaires et de civils avaient également perdu la vie et annoncé qu’une enquête serait ouverte sur ces décès, qualifiés de « crime de guerre ».

L’ampleur de l’opération dépasse les seules pertes vénézuéliennes. Le gouvernement cubain a annoncé dimanche que 32 de ses militaires et policiers, présents au Venezuela, avaient été tués, entraînant un deuil national de deux jours à La Havane. Ces personnels accomplissaient des missions à la demande des autorités vénézuéliennes.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’armée vénézuélienne a affirmé que le sang versé par les soldats « n’exige pas vengeance, mais justice et force », réaffirmant son engagement à « ne pas se reposer tant que notre président légitime ne sera pas secouru et que les groupes terroristes opérant depuis l’étranger ne seront pas complètement démantelés ».

Par ailleurs, l’intérim du pouvoir vénézuélien a décrété sept jours de deuil national pour honorer la mémoire des militaires tombés lors de cette opération, qui marque une escalade significative des tensions entre Caracas et Washington.

Ce drame s’inscrit dans un contexte géopolitique profondément bouleversé depuis l’offensive américaine, suscitant de vives réactions internationales et relançant le débat sur la légalité de l’intervention.