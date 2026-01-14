L'Algérie et l'Angola parmi les projets de visites du pape Léon XIV

Le pape Léon XIV envisage de se rendre prochainement en Afrique, notamment en Angola. L'annonce a été fait mardi par un représentant du Vatican dans la capitale angolaise, Luanda.

Le chef des catholiques, originaire des États-Unis, élu en mai dernier, a déclaré qu'il espérait se rendre en Algérie cette année dans le cadre d'un voyage sur le continent.

Il s'agira du premier voyage d'un pape en Afrique depuis celui du Pape François, qui s'était rendu en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud au début de l'année 2023.

« Je tiens à vous informer que le Saint-Père, le pape Léon XIV, a l'intention de se rendre sur le continent africain, et que l'Angola figure également sur l'itinéraire de ce voyage », a déclaré le nonce apostolique Kryspin Dubiel lors d'une conférence de presse.

« Nous ne disposons pas encore des détails concernant la date exacte et l'itinéraire, mais ils seront communiqués dès qu'ils seront fixés. Nous sommes actuellement en train de préparer le plan et le programme de la visite du pape Léon en Afrique. »

Le dernier pape à s'être rendu en Angola était Benoît XVI, en mars 2009.

L'Angola, ancienne colonie portugaise, est indépendante depuis 1975. Selon le recensement de 2024, sa population est composée à 44 % de catholiques et à 35 % de protestants.