Le Venezuela déploie des chiens-robots pour patrouiller à Caracas

La municipalité de Chacao, dans l’est de Caracas, a présenté deux chiens-robots, Turbo et Voltio, dans le cadre d’un nouveau programme de sécurité publique lancé en mars 2026. Dévoilés par le maire Gustavo Duque, ces appareils dotés d’intelligence artificielle doivent patrouiller sur les places et dans d’autres espaces publics, notamment la nuit, grâce à des caméras haute résolution et à des détecteurs de mouvement capables de transmettre des images en direct au centre de commandement municipal. Selon les autorités locales, ces robots sont conçus pour repérer des mouvements suspects, lire les plaques d’immatriculation et assister les agents lors des patrouilles de routine, sans pour autant remplacer les policiers ni les unités cynophiles traditionnelles. Cette initiative marque une étape importante pour Chacao, l’un des quartiers les plus aisés de la capitale vénézuélienne, qui cherche à s’imposer comme un laboratoire de la police de « ville intelligente » en Amérique latine. L’une des cinq municipalités de Caracas, Chacao concentre plusieurs centres financiers, hôtels et centres commerciaux. Les autorités présentent ce déploiement comme une première dans la région, dans un contexte plus large où la sécurité urbaine s’appuie de plus en plus sur l’association entre présence policière visible et technologies de surveillance.