Présidentielle en Ouganda : la communauté chrétienne se mobilise

À quelques jours de l'élection présidentielle en Ouganda, la population redoute une montée des tensions.

Certains membres de l’opposition ont été arrêtés, d’autres violentés. Amnesty International parle d’une « campagne brutale de répression visant l'opposition. Dans cette église, les fidèles veulent rester optimistes malgré la peur.

"Ce qui m'effraie dans cette élection, en tant que jeune femme, c'est que la dernière élection a été très violente et que beaucoup de gens sont morts. Des gens ont perdu la vie, d'autres ont perdu leurs biens, cela nous a effrayés. Je pense que c'est la raison pour laquelle le pasteur nous a demandé de prier et de jeûner pour le pays", confie Winnie Promise Nantume, membre de la congrégation Pentecostal Blessed Anointed Church International.

Joseph Wasswa, le pasteur principal, appelle ses fidèles à rester positifs et surtout à mettre leur espérance en Dieu, dans un pays où le christianisme est la religion principale : "Nous prions pour notre pays ; nous nous engageons pour que les élections se déroulent dans le calme. Certaines personnes peuvent facilement sombrer dans la violence sans même comprendre pourquoi. Cela a des conséquences néfastes pour tout le monde, c'est pourquoi nous prions pour notre pays. Nous prions pour les forces de sécurité, la commission électorale, les électeurs et tout le monde."

L'élection présidentielle en Ouganda aura lieu le jeudi 15 janvier. Parmi les candidats en lice, le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Son principal adversaire, Bobi Wine, de la Plateforme de l'unité nationale (NUP), est un ancien chanteur devenu une figure importante de l’opposition. Ils dénoncent régulièrement les malversations du pouvoir.