Ouganda : une campagne présidentielle émaillée de violence

Le candidat à la présidence ougandaise connu sous le nom de Bobi Wine porte un gilet pare-balles et un casque pendant sa campagne pour se protéger des tirs. Mais cet équipement de sécurité n'offre aucune protection contre les nuages de gaz lacrymogènes qui le suivent souvent dans sa campagne.

M. Wine défie le président Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 1986 en réécrivant sans cesse les règles pour rester au pouvoir. Les limites de mandat et d'âge ont été supprimées, les rivaux ont été emprisonnés ou mis à l'écart, et les forces de sécurité de l'État sont constamment présentes lors des rassemblements de l'opposition, alors que Museveni brigue un septième mandat lors des élections du 15 janvier.

M. Wine, musicien devenu politicien et dont le vrai nom est Kyagulanyi Ssentamu, a connu des difficultés similaires en 2021, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle. Il a souvent été malmené par la police, ses vêtements ont été arrachés et des dizaines de ses partisans ont été emprisonnés.

Dans une récente interview accordée à l'Associated Press, il a déclaré que cette fois-ci "les militaires ont largement pris le contrôle de l'élection" et qu'au moins trois de ses partisans ont été tués lors d'événements violents de la campagne.

" La police s'est comportée de la manière la plus illégale et la moins professionnelle qui soit, au point d'avertir les citoyens ougandais de ne pas porter le drapeau national", a-t-il déclaré à l'Associated Press.

M. Wine a également souligné ce qu'il décrit comme "l'impunité" qui l'empêche d'utiliser les routes publiques pour sa campagne, et s'est plaint d'être "traqué par la sécurité et suivi par plus de 40 voitures de police et de l'armée", ainsi que de l'intimidation et des coups portés par la sécurité à ses partisans.

Le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International estime que l'utilisation de gaz lacrymogène, de gaz poivré, de coups et d'autres actes de violence constitue une "campagne de répression brutale" avant le scrutin.

Dans un discours prononcé à la veille du Nouvel An, le président a déclaré qu'il recommandait aux forces de sécurité d'utiliser davantage de gaz lacrymogènes pour disperser les foules de ce qu'il a appelé "l'opposition criminelle".

Il a défendu l'utilisation du gaz lacrymogène pour disperser les partisans du vin, ajoutant que "cela ne tue pas. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des balles réelles".

Les forces de sécurité, notamment l'armée, ont à plusieurs reprises interrompu les rassemblements de campagne de M. Wine, envoyant ses partisans se réfugier dans les fossés et les marécages.

Les critiques notent que Museveni, en revanche, fait campagne sans perturbation et peut aller où il veut. Certains accusent l'élection d'être un simple rituel pour maintenir Museveni au pouvoir, et non un exercice équitable qui pourrait éventuellement conduire à un changement de gouvernement dans ce pays d'Afrique de l'Est de 45 millions d'habitants.

M. Wine, le plus important des sept candidats de l'opposition, a exhorté ses partisans à faire preuve de courage face aux forces de sécurité, bien qu'il n'ait pas appelé directement à des manifestations. Il a déclaré qu'il souhaitait que ses partisans émettent des "votes de protestation" en grand nombre contre le parti de Museveni le jour de l'élection.

Dans l'entretien qu'il a accordé à l'AP, M. Wine a cité au moins trois décès survenus lors de ses rassemblements, dont un homme abattu par l'armée et un autre écrasé par un camion militaire. Les infractions peuvent rester impunies parce que les autorités électorales, la police et l'armée "sont au service du gouvernement en place", a-t-il déclaré. Le porte-parole de la police, Kituuma Rusoke, a déclaré qu'il n'était pas au courant des incidents présumés.

Museveni est le troisième dirigeant africain à être resté le plus longtemps au pouvoir. Il cherche aujourd'hui à prolonger son règne jusqu'à une cinquième décennie.

Il a d'abord pris le pouvoir par la force, à la tête d'une armée de guérilla qui disait vouloir restaurer la démocratie après une période de guerre civile et la cruelle dictature d'Idi Amin.

Il y a plusieurs décennies, Museveni a critiqué les dirigeants africains qui restaient trop longtemps au pouvoir. Des années plus tard, les législateurs ougandais ont fait la même chose pour lui en éliminant le dernier obstacle constitutionnel - les limites d'âge - pour une éventuelle présidence à vie.

Son fils, le chef de l'armée Muhoozi Kainerugaba, a affirmé son souhait de succéder à son père, ce qui fait craindre un régime héréditaire, car Museveni n'a pas de successeur reconnaissable dans les rangs du parti au pouvoir, le Mouvement de résistance nationale.

Museveni a été élu six fois, et presque tous ces scrutins ont été entachés de violences et d'allégations de fraude électorale. Depuis, il s'est brouillé avec de nombreux camarades qui ont combattu à ses côtés, dont certains affirment qu'il a trahi les idéaux de leur lutte pendant la guerre de brousse. L'un d'entre eux est Kizza Besigye, ancien médecin personnel de Museveni, qui est emprisonné depuis plus d'un an et s'est vu refuser à plusieurs reprises la libération sous caution après avoir été accusé de trahison.

Besigye était le leader de l'opposition le plus en vue en Ouganda avant la montée en puissance de Wine, 43 ans, qui représente un défi différent pour Museveni en tant que visage d'un jeune espoir de changement. M. Wine jouit d'une grande popularité parmi les classes populaires des zones urbaines, et son parti dispose du plus grand nombre de sièges de tous les partis d'opposition au Parlement.

Lors des élections de 2021, M. Wine a obtenu 35 % des voix, tandis que M. Museveni, avec 58 %, a enregistré le pire résultat de son histoire, ce qui fait de M. Wine un sérieux concurrent pour le pouvoir.

Pourtant, Museveni considère M. Wine comme un agent d'intérêts étrangers et met en doute son patriotisme. "M. Kyagulanyi et les étrangers malveillants qui le soutiennent ne comprennent pas que l'Ouganda est une terre de martyrs spirituels et politiques", a déclaré M. Museveni dans son discours de la Saint-Sylvestre.

Sarah Bireete, une critique du gouvernement qui dirige le groupe non gouvernemental Center for Constitutional Governance, a été arrêtée la semaine dernière et inculpée au pénal pour avoir partagé illégalement des données relatives au registre national des électeurs. Les accusations n'ont pas encore été confirmées.

Un magistrat l'a renvoyée en prison jusqu'au 21 janvier, une décision qui a suscité la condamnation de certains dirigeants civiques, la jugeant politiquement motivée parce qu'elle réduisait au silence le travail de Bireete en tant que commentatrice avant le scrutin.

Avant son arrestation, Mme Bireete avait déclaré à l'AP que l'Ouganda de Museveni était "une dictature militaire" et non une démocratie.

"La preuve est faite que l'Ouganda ne peut plus prétendre être une démocratie constitutionnelle", a-t-elle déclaré.

L'Ouganda n'a pas connu de transfert pacifique du pouvoir présidentiel depuis son indépendance du régime colonial il y a soixante ans. Les enjeux sont d'autant plus importants que Museveni, vieillissant, dépend de plus en plus d'un appareil de sécurité dirigé par son fils, le général Kainerugaba.

Kainerugaba a averti que la force pourrait être utilisée contre Wine, menaçant même de le décapiter dans l'un des nombreux tweets largement condamnés comme étant imprudents il y a un an.

M. Museveni "ne peut pas prétendre de manière crédible s'opposer aux tactiques répressives que sa propre administration a employées pendant des années", a déclaré Gerald Bareebe, un Ougandais qui est professeur associé de politique à l'Université York du Canada, en parlant des conseils de M. Museveni aux forces de sécurité.

M. Bareebe a souligné que certains membres du parti de M. Museveni pensent que les forces de sécurité sont allées trop loin. Même eux "sont scandalisés par les tactiques brutales employées par la police et l'armée contre des civils innocents", a-t-il déclaré.

À l'approche du jour du scrutin, M. Wine ne se fait aucune illusion sur les obstacles auxquels ses partisans devront faire face pour voter.

" Le régime lâche, comme tous les dictateurs en Afrique, coupe l'internet pour s'assurer que les citoyens ne puissent pas communiquer entre eux et partager des informations, mais nous les avons encouragés à trouver des alternatives", a-t-il déclaré dans son interview à l'AP.

"Nous ne participons pas à ces élections parce qu'elles sont libres et équitables, non. Nous participons à cette élection pour attirer l'attention du monde sur le manque de respect de la démocratie en Ouganda."