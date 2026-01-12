Ouganda : un 7e mandat de Museveni et le risque de transition dynastique

Une figure se profile au premier plan des élections de jeudi en Ouganda, bien qu’elle ne figure pas sur le bulletin de vote : le fils du président et commandant militaire, Muhoozi Kainerugaba.

Muhoozi Kainerugaba, longtemps considéré comme le successeur désigné, s’est mis en retrait au profit de son père, le président Yoweri Museveni, qui brigue un septième mandat, ce qui le rapprocherait de cinq décennies au pouvoir.

Pourtant, Muhoozi Kainerugaba, général quatre étoiles, demeure un acteur clé de la politique ougandaise en tant que principal garant de l’autorité de son père dans ce pays d’Afrique de l’Est. Il est le plus haut commandant militaire, nommé par son père il y a près de deux ans après avoir déclaré lors d’un rassemblement politique qu’il était prêt à diriger.

La nomination de Kainerugaba à la tête de l’armée a mis sa campagne politique en suspens — du moins, selon ses critiques, tant que Museveni souhaitera rester en place.

De nombreux Ougandais se résignent désormais à la perspective d’un pouvoir héréditaire, autrefois fermement niée par les responsables gouvernementaux qui affirmaient que les allégations d’un "Projet Muhoozi" secret pour la succession étaient fausses et malveillantes.

Kainerugaba lui-même se montre franc sur ses ambitions présidentielles depuis au moins 2023 et déclare ouvertement qu’il s’attend à succéder à son père. "Je serai président de l’Ouganda après mon père", a-t-il écrit en 2023 sur la plateforme X. "Ceux qui combattent la vérité seront très déçus."

Ascension militaire

Le fils du président n’a jamais été aussi puissant : ses alliés sont stratégiquement placés à des postes de commandement dans l’ensemble des services de sécurité. En tant qu’héritier présumé de la présidence, il reçoit des déclarations de loyauté de la part de candidats briguant des fonctions politiques mineures.

Kainerugaba a rejoint l’armée à la fin des années 1990, et sa progression fulgurante vers le sommet des forces armées a suscité la controverse.

En février 2024, un mois avant sa nomination comme chef de l’armée, le président lui a officiellement délégué une partie de son autorité de commandant en chef.

Exerçant désormais des prérogatives jusque-là réservées au président — telles que la promotion d’officiers de haut rang et la création de nouveaux départements militaires — Kainerugaba est plus puissant que n’importe lequel de ses prédécesseurs, selon Mwambutsya Ndebesa, historien politique à l’université Makerere, qui ajoute que la dynastie familiale paraît inévitable.

"Honnêtement, je ne vois pas d’issue par des moyens constitutionnels", dit-il. Selon lui, les élections "ne font que faire perdre du temps, légitimer l’autorité sans objectif démocratique réel… Tout changement par rapport à Museveni sera décidé par le haut commandement militaire."

Culte de la personnalité

Alors que Museveni ne dit pas quand il prendra sa retraite, un culte de la personnalité autour de Kainerugaba a émergé. Certains Ougandais célèbrent publiquement son anniversaire. Les affiches de campagne de nombreux candidats au Parlement arborent souvent l’emblème de son groupe politique, la Patriotic League of Uganda. L’an dernier, la présidente du Parlement, Anita Among, l’a même qualifié de "Dieu le Fils".

Ces propos soulignent l’ascension politique de Kainerugaba dans un pays où l’armée est l’institution la plus puissante et où Museveni n’a pas de successeurs clairement identifiables au sommet de son parti, le Mouvement de résistance nationale.

Certains estiment que Kainerugaba est prêt à prendre le pouvoir en cas de transition désordonnée de Museveni, aujourd’hui âgé de 81 ans. Un critique, évoquant son grade militaire, a même exhorté le fils à renverser son père.

"J’ai inlassablement appelé Muhoozi Kainerugaba à, au moins, faire semblant de renverser son père, devenir le héros de l’opposition et accuser le vieil homme de tous les crimes que le grand public de Kampala lui reproche", a écrit l’universitaire et analyste indépendant Yusuf Serunkuma l’an dernier dans le journal Observer.

"Hélas, Kainerugaba n’a pas tenu compte de mes appels jusqu’à présent. Le fait qu’il soit choyé par son père jusqu’à la présidence ne donne vraiment pas une bonne image."

Les partisans de Kainerugaba affirment qu’il est humble en privé et critique envers la corruption qui a miné le gouvernement Museveni. Ils estiment aussi qu’il offre à l’Ouganda la possibilité d’un transfert pacifique du pouvoir politique, ce qui ne s’est pas produit depuis l’indépendance du pays en 1962.

Menaces et répression

Outre leur opposition au pouvoir héréditaire, ses détracteurs soulignent que Kainerugaba s’est mal comporté ces dernières années, notamment par des tweets souvent offensants.

Il a menacé de décapiter Bobi Wine, candidat à la présidence et principale figure de l’opposition. Il a déclaré que l’opposant Kizza Besigye, emprisonné pour de présumées accusations de trahison, devrait être pendu "en plein jour" pour avoir prétendument comploté contre Museveni. Il a même semblé embarrasser son père, qui l’a brièvement relevé de ses fonctions militaires en 2022 lorsque Kainerugaba a menacé sur X de capturer la capitale kenyane Nairobi en deux semaines.

Wine a déclaré dans un récent entretien à l’Associated Press que l’armée de Kainerugaba "a largement pris le contrôle des élections". Il affirme que ses partisans sont victimes de violences, notamment de passages à tabac perpétrés par des soldats.

Dans son dernier rapport avant le scrutin, Amnesty International a indiqué que les forces de sécurité menaient une "campagne brutale de répression". L’organisation cite notamment un événement survenu lors d’un rassemblement du parti de Wine, la National Unity Platform, dans l’est du pays le 28 novembre, au cours duquel un homme est mort après que l’armée eut bloqué une sortie et ouvert le feu sur la foule.

Il n’a pas été possible d’obtenir un commentaire de Kainerugaba, qui accorde rarement des interviews.

Frank Gashumba, allié de Kainerugaba et vice-président de la Patriotic League of Uganda, affirme que Wine exagère la menace qui pèse sur lui. "Personne ne le touche", dit-il. "Il cherche simplement la lumière des projecteurs."

Le rare dissident

Un seul haut responsable du parti présidentiel s’est publiquement opposé au pouvoir héréditaire.

Kahinda Otafiire, général de division à la retraite et compagnon de Museveni lors de sa prise de pouvoir par les armes en 1986, a exhorté Kainerugaba à briguer le pouvoir sur ses propres mérites plutôt qu’en tant que fils du président.

"Si vous dites que le fils d’un tel doit succéder à son père, son propre fils voudra aussi succéder à son grand-père. On aura alors le Sultan n° 1, le Sultan n° 2, et toute l’essence de la démocratie, pour laquelle nous avons combattu, sera perdue", a déclaré Otafiire, aujourd’hui ministre de l’Intérieur, à la chaîne NBS l’an dernier.

"Qu’il y ait une concurrence loyale, y compris du général Muhoozi. Qu’il prouve aux Ougandais qu’il est capable, non pas en tant que fils de Museveni, mais en tant que Muhoozi, compétent pour diriger le pays."