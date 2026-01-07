Guinée : mort du chef de sécurité condamné pour le massacre de 2009

Un personnage clé reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour le massacre d'un stade en 2009 en Guinée est décédé. Les autorités guinéennes ont annoncé la mort de Claude Pivi, mardi.

Il était un ancien colonel et ministre chargé de la sécurité sous le dictateur Moussa Dadis Camara. Pivi, également connu sous le nom de Coplan, avait été condamné par contumace en 2004 pour son rôle dans un massacre perpétré dans un stade de la capitale Conakry, où au moins 156 personnes avaient été tuées. Il est décédé en détention dans un hôpital de Conakry mardi des suites de complications liées au diabète, a indiqué le ministère public.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Conakry en septembre 2009 pour protester contre la junte dirigée par M. Camara, qui avait pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État l'année précédente.

Selon une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU, au moins 156 personnes ont été tuées par balles, couteaux, machettes ou baïonnettes lors du massacre du stade. Des centaines d'autres ont été blessées et au moins 109 femmes ont été violées, dans ce qui est considéré comme l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Guinée.

Pivi s'est évadé de prison en 2023 et était en fuite lorsqu'un tribunal guinéen l'a condamné à la prison à vie l'année suivante pour crimes contre l'humanité. Il a été extradé du Liberia voisin plus tard en 2024 et est retourné en prison.