Guinée : deux opposants de Mamady Doumbouya présumés enlevés

Le fils d'un blogueur vidéo de l'opposition guinéenne ainsi qu'un membre de l'opposition ont été enlevés, a appris l'AFP jeudi de la part de leurs familles et de leurs cercles politiques respectifs. Il s'agit du dernier épisode en date d'une série de disparitions liées à des détracteurs du gouvernement.

Depuis l'arrivée au pouvoir du président Mamady Doumbouya en 2021 à la suite d'un coup d'État, les enlèvements de personnalités de l'opposition sont devenus systématiques, et les disparitions forcées sont désormais en augmentation.

Ces derniers mois, les disparitions de proches d'opposants au gouvernement, en particulier ceux en exil, sont devenues particulièrement fréquentes.

Le blogueur vidéo guinéen Ansou Damaro Camara, connu sous le nom de "Général 5 étoiles", a déclaré mercredi dans un message publié sur Facebook que son fils ainsi que l'ami de celui-ci avaient été enlevés.

Cette personnalité du web, très critique à l'égard du gouvernement autoritaire de la Guinée, vit en exil aux États-Unis.

Le mouvement citoyen "Tournons la page" a indiqué que le fils de Camara, Mohamed Camara, avait été enlevé mardi soir à Kissosso, une banlieue de Conakry. "Utiliser un adolescent de 15 ans comme moyen de pression", a déclaré le collectif, était "non seulement illégal, mais moralement indéfendable".

Contactées jeudi, les autorités guinéennes n’ont pas répondu.

L'ancien Premier ministre guinéen et chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a quant à lui annoncé jeudi sur Facebook qu'un responsable de son parti "est porté disparu à Conakry depuis le mardi 21 avril", sans donner plus de détails sur cette disparition.

L'homme disparu, Thierno Sadou Bah, est membre du "bureau fédéral" du parti UFDG de Diallo au Liberia.

"Le mode opératoire, ainsi que la pratique consistant à faire disparaître des proches afin de s'en prendre aux voix critiques résidant à l'étranger, indiquent clairement que la junte est derrière ces enlèvements", a déclaré Diallo, qui vit lui-même en exil.

Plusieurs cas marquants de disparitions de proches de personnalités de l'opposition se sont produits ces derniers mois.

La mère de l'opposant politique en exil et ancien ministre Tibou Camara, ainsi que sa sœur, ont été enlevées en mars par des hommes en treillis militaires et libérées cinq jours plus tard.

À la fin de l'année dernière, quatre proches, dont deux enfants du chanteur en exil Elie Kamano, ont été enlevés, tout comme le père du journaliste Mamoudou Babila Keita, âgé de plus de 70 ans.