Guinée : Doumbouya élu président avec 86,72 % des suffrages exprimés

Le général Mamadi Doumbouya a été élu président de la République de Guinée au soir du scrutin de dimanche dernier. Selon les résultats préliminaires communiqués mardi par la directrice générale des élections du pays, le chef de la junte a remporté 86,72 % des suffrages exprimés.

"Après avoir centralisé, vérifié et compilé les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 22 décembre 2025, agissant dans le strict respect de la loi, je déclare que M. Mamadi Doumbouya, candidat du GMD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est provisoirement déclaré élu à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025", a déclaré, Djenabou Touré, Direction générale des élections.

L'élection a été largement considérée comme un moyen de légitimer le maintien au pouvoir de M. Doumbouya.

Avant le scrutin de dimanche, les analystes avaient prédit qu'une opposition affaiblie entraînerait la victoire de Doumbouya. Le chef de la junte a réprimé l'opposition et la dissidence, selon les critiques, ce qui fait qu'il n'a pas d'opposants majeurs parmi les huit autres candidats qui étaient en lice.

Plus de 50 partis politiques ont été dissous et les principaux candidats de l'opposition se sont vus interdire de se présenter pour des raisons techniques ou se sont exilés à la suite de la répression.

Le moins connu, Yéro Baldé, ancien ministre de l'éducation du gouvernement d'Alpha Condé, le prédécesseur déchu de Doumbouya, est arrivé loin derrière avec 6,51% des voix.

La direction a déclaré que 80,95 % des 6,7 millions d'électeurs inscrits avaient voté lors de l'élection.

Riche en ressources minérales et forte d'une population de 15 millions d'habitants, la moitié de la Guinée est enlisée dans la pauvreté et connaît des niveaux records d'insécurité alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial.