Ebola en RDC : les autorités sanitaires peinent à garantir l'isolement des patients

Un responsable des interventions au sein de l'équipe nationale de lutte contre Ebola de la République démocratique du Congo a déclaré vendredi que des patients suspectés d'être atteints d'Ebola se sont mélangés à la population générale dans les hôpitaux généraux de la région.

Une semaine après la confirmation d’une épidémie dans la province d’Ituri, les centres de traitement spéciaux d’Ebola mis en place pour soigner les patients en isolement restent vides.

« Les malades sont arrivés à l’hôpital général et se sont mélangés aux autres patients non malades. La première chose à faire est d’effectuer un triage, d’isoler tous les cas suspects de l’hôpital, de les placer dans un centre d’accueil intermédiaire temporaire, de prélever des échantillons et de les faire analyser. Ceux qui sont positifs, ou qui le deviendront, seront emmenés au centre de traitement pour y être soignés. Ceux qui ne sont pas positifs seront considérés comme des contacts que nous devrons surveiller. », a déclaré Richard Kitenge, responsable des interventions, programme national de lutte contre Ebola.

La maîtrise de l’épidémie est compliquée par le fait qu’il n’existe aucun vaccin contre le virus Bundibugyo. De plus, les autorités sanitaires se heurtent à la résistance de la communauté, qui a pour tradition d’enterrer ses proches décédés – une pratique interdite pendant une épidémie d’Ebola.

« Mais lorsqu’il y a un décès, les cellules internes, les cellules qui meurent, le virus refait surface et reste dans la périphérie. Cela signifie que tout ce qui touche le corps est inévitablement contaminé. Ainsi, pour protéger la population, nous interdisons tout contact avec le corps. Seul le personnel formé est autorisé à le toucher. Donc, pas n’importe qui. La famille a le droit de voir, mais pas le droit de toucher. », a ajouté Richard Kitenge.

On recense désormais près de 750 cas suspects et 177 décès présumés. Mais tant l’OMS que le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies estiment que l’épidémie est plus importante que ne le laissent supposer les cas détectés jusqu’à présent.