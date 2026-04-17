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Guinée : l’accès aux réseaux sociaux rétabli après un black-out

Guinée : l’accès aux réseaux sociaux rétabli après un black-out
Ce montage photo montre les logos de X (anciennement Twitter), en haut à gauche ; Snapchat, en haut à droite ; Facebook, en bas à gauche ; et TikTok.   -  
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AP Photo

By Africanews

Guinée

En Guinée, l’accès aux réseaux sociaux a été rétabli ce vendredi après plusieurs jours de perturbations.

Facebook, Messenger, YouTube et TikTok étaient bloqués depuis mercredi, selon des associations de blogueurs.

Les autorités n’ont pas officiellement expliqué cette coupure, mais elles avaient récemment mis en garde contre la diffusion de contenus jugés nuisibles à la cohésion sociale.

Cette interruption intervient dans un contexte politique sensible, à quelques semaines des élections législatives et municipales prévues fin mai.

Pour les défenseurs des droits numériques, ce rétablissement est une bonne nouvelle, permettant aux citoyens de retrouver leur liberté d’expression et d’information.

Mais ils restent prudents, craignant de nouvelles restrictions à l’approche du scrutin.

La Guinée a en effet déjà été accusée de limiter l’accès aux réseaux sociaux lors de périodes électorales.

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