Santé : les troubles psychiques en forte hausse à l’échelle mondiale

Les troubles de santé mentale progressent rapidement dans le monde et représentent désormais l’un des principaux défis de santé publique du XXIe siècle.

Selon les données les plus récentes du programme international Global Burden of Disease, près de 1,2 milliard de personnes vivaient avec un trouble mental en 2023, soit presque deux fois plus qu’au début des années 1990.

Publiée dans la revue scientifique The Lancet, l’étude montre que les troubles mentaux occupent aujourd’hui une place beaucoup plus importante dans le fardeau global des maladies. En trois décennies, ils sont passés du 12e au 5e rang des principales causes d’années de vie en bonne santé perdues.

Les adolescents figurent parmi les populations les plus touchées. Chez les 15 à 19 ans, l’impact des troubles psychiques apparaît même plus marqué que dans les autres catégories d’âge.

L’anxiété et la dépression sont les pathologies qui ont connu les progressions les plus importantes. Depuis 1990, les cas d’anxiété ont augmenté de 158 %, tandis que les épisodes dépressifs ont progressé de 131 %. Entre 2019 et 2023, période marquée par la pandémie de Covid-19, les chercheurs ont observé une hausse de 47 % des troubles anxieux et de 24 % des dépressions majeures.

Les spécialistes estiment que plusieurs facteurs expliquent cette tendance. D’une part, la santé mentale est aujourd’hui davantage reconnue et les diagnostics sont plus fréquents qu’auparavant. La diminution des tabous autour de ces questions permet également à davantage de personnes de signaler leurs difficultés.

D’autre part, de nombreux facteurs sociaux et économiques contribuent à cette augmentation. La pauvreté, les inégalités croissantes, l’isolement social, les incertitudes liées à l’avenir, les tensions politiques ou encore les conséquences de la pandémie sont régulièrement cités parmi les éléments aggravants.

Face à cette situation, les chercheurs appellent à renforcer les investissements dans les services de santé mentale et à améliorer l’accès aux soins, en particulier pour les populations les plus vulnérables.

Ils soulignent également l’importance de mesures préventives simples mais efficaces, comme une meilleure qualité de sommeil, une alimentation équilibrée, le maintien des liens sociaux et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Selon les auteurs de l’étude, répondre à la montée des troubles psychiques nécessitera une mobilisation durable des systèmes de santé et une coopération internationale afin de mieux accompagner les personnes à risque et de réduire l’impact croissant de ces maladies sur les sociétés.