Ebola en RDC : le gouvernement en appelle à l'aide internationale

L'Organisation mondiale de la santé a fait part mardi de ses inquiétudes quant à « l'ampleur et la rapidité » d'une épidémie d'Ebola qui a tué plus de 130 personnes en République démocratique du Congo, avertissant qu'elle pourrait durer longtemps.

Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, a déclaré mardi qu’il y avait eu 136 décès soupçonnés d’être liés à Ebola et environ 543 cas suspects, appelant à une aide internationale pour lutter contre la propagation.

« Nous avons besoin de l'aide internationale. Ce virus nous touche tous, c'est donc à nous tous de nous mobiliser et de nous entraider. Et il est regrettable que l’aide diminue, car lorsque l’aide diminue, cela se traduit par une protection moindre pour les infirmières et une baisse de la recherche scientifique. », a déclaré Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo.

Alors que les habitants attendaient des fournitures médicales dans l'est de la RDC, ravagé par les conflits, l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré que les hôpitaux de la province d'Ituri sont saturés.

Des tonnes de fournitures médicales d'urgence, notamment des kits de prévention des infections et des tentes, ainsi que des experts, sont arrivés ces derniers jours. Les cas récents étant largement concentrés dans des zones difficiles d’accès, peu d’échantillons ont été analysés en laboratoire et les chiffres reposent principalement sur des cas suspects

« Il est important de noter ici que, selon le président de la République, toutes les communautés touchées par ces virus doivent bénéficier du soutien nécessaire de la part du gouvernement. Et même pour celles des territoires occupés, nous y travaillons. », a indiqué Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la RD Congo.

L'épidémie d'Ebola la plus meurtrière de la RDC, survenue entre 2018 et 2020, a fait près de 2 300 morts sur 3 500 cas.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement thérapeutique contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, responsable de cette épidémie – la 17e dans ce vaste pays d'Afrique centrale qui compte plus de 100 millions d'habitants.