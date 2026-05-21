Maroc : au moins neuf morts dans l'effondrement d'un immeuble à Fès

Un immeuble résidentiel de la ville marocaine de Fès s'est effondré jeudi, faisant neuf morts et plusieurs blessés, ont indiqué les autorités.

Selon un premier bilan communiqué par l'agence de presse officielle MAP, quatre personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées dans cet accident.

On ignore combien de personnes se trouvaient au total à l'intérieur de cet immeuble de cinq étages au moment de l'effondrement.

Le dernier bilan était encore provisoire, selon un tribunal de Fès qui l'a annoncé, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte.

En décembre dernier, deux autres immeubles se sont effondrés à Fès, faisant au total 22 morts. Et en mai de l'année dernière, toujours à Fès, neuf personnes ont trouvé la mort lors de l'effondrement d'un immeuble résidentiel.