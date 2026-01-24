Côte d'Ivoire : le Premier ministre présente son nouveau gouvernement

C'est un gouvernement placé sous le signe de la continuité. En Côte d’Ivoire, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a annoncé vendredi soir son nouveau gouvernement, deux jours après sa nomination.

Un gouvernement presque identique au précédent. Quelques changements sont à noté avec Koffi N’Guessan qui quitte l’Enseignement technique pour le ministère de l’Éducation nationale et Nialé Kaba qui passe du ministère du Plan à celui des Affaires étrangères.

Téné Birahima Ouattara, frère du chef de l'État, garde le ministère de la Défense et obtient un nouveau portefeuille, celui de vice-premier ministre.

Parmi les ministres sortants, Léon Kacou Adom, auparavant ministre des Affaires étrangères, Bouaké Fofana qui dirigeait le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Laurent Tchagba aux Eaux et Forêts. L’un des départs les plus remarqués est celui de Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l’Agriculture et du Développement rural depuis 2019.

Ces nominations interviennent après la démission du gouvernement précédent, un mois après les législatives. Un scrutin remporté par le parti au pouvoir qui compte près de 80% des députés de l’Assemblée nationale. En octobre dernier, le président Alassane Ouattara a été réélu pour un quatrième mandat avec près de 90% des voix.