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Sénégal : le Pastef de Sonko boycott le nouveau gouvernement

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye participe à une conférence de presse à Dakar, au Sénégal, le 29 août 2024   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Sénégal

Les Sénégalais se sont réveillés mardi avec un nouveau gouvernement. Le nouvel exécutif a été publié lundi, moins de deux semaines après le limogeage d’Ousmane Sonko du poste de Premier ministre.

La nouvelle équipe contient certains membres et alliés de son parti. Alors que Sonko avait annoncé le boycott du gouvernement par le Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale. Invoquant des ‘’ désaccords’’ sur sa constitution avec le Président Bassirou Diomaye Faye.

L'équipe dirigée par Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo contient 30 membres. C’est un gouvernement de ‘’ mission’’ au regard des défis auxquels le pays est confronté. Le Sénégal croule en effet sous le poids d’une dette représentant 132 % de son produit intérieur brut depuis fin 2024.

Le pays va reprendre la semaine prochaine des discussions avec le Fonds monétaire international la semaine prochaine. Le Sénégal espère conclure un accord avec l’institution de Breton Woods d’ici au 30 juin.

C’est un changement de cap par rapport à la ligne de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko.

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