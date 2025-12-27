Élections législatives en Côte d'Ivoire : plus d'un millier de candidats

Un peu plus de deux mois après l'élection présidentielle ivoirienne, les citoyens sont appellés à élire les 255 députés de l’Assemblée nationale.

Le scrutin législatif est organisé ce samedi 27 décembre, après un scrutin présidentiel marqué par les divisions et les multiples candidatures indépendantes.

Les élections législatives ne sont pas en reste, puisque 2 740 candidats sont en lice dont près de 800 indépéndants. Le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), semble bien positionné pour obtenir une majorité confortable. Le parti est déjà majoritaire dans l’assemblée nationale sortante et il présente un candidat dans toutes les cirocnscriptions.

45 candidats ‘de lADCI (Aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire), fondée en juin 2024, se sont présentés.

La réélection d'Alassane Ouattara à la présidence a vivement été critiquée par l’opposition qui dénonçait également l’exclusion de figures de l’opposition suite à une décision de justice.

8,7 millions d'électeurs se rendront aux urnes ce samedi.