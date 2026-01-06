CAN 2025 : Salah brille pour l'Égypte, carton plein du Nigeria [Football Now]

Mohamed Salah a marqué le dernier but de la prolongation, scellant ainsi la victoire 3-1 de l'Égypte contre le Bénin en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations, tandis que le Nigeria s'est imposé 4-0 contre le Mozambique lundi.

L'Égypte a dû puiser dans ses réserves après avoir été surprise par le score de 1-1 à la fin du temps réglementaire, lorsque Jodel Dossou, du Bénin, a profité d'un rebond pour égaliser à la 83e minute.

« Avant le match, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'équipe facile et que le Bénin était un adversaire coriace », a déclaré l'entraîneur égyptien Hossam Hassan.

Les Pharaons ont dominé dès le début, mais ont dû attendre la 69e minute pour que Marwan Attia ouvre enfin le score.

Attia s'est à nouveau illustré lorsque Yasser Ibrahim a repris son centre d'une tête lobée pour envoyer le ballon dans la lucarne gauche à la septième minute des prolongations.

Salah a eu le dernier mot sur une contre-attaque, battant le gardien béninois Marcel Dandjinou d'un tir depuis l'extérieur de la surface de réparation après avoir été servi par Zizo. C'était son troisième but du tournoi.

L'Égypte, qui a disputé tous ses matchs à Agadir, restera dans la ville côtière pour disputer samedi les quarts de finale contre le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire, championne en titre, qui s'affrontaient mardi.

Les Super Eagles prennent leur envol

Victor Osimhen et Ademola Lookman ont brillé lors de la victoire écrasante du Nigeria contre le Mozambique à Fès.

Osimhen a vu son but refusé pour hors-jeu en début de match, mais le Nigeria n'a pas eu à attendre longtemps pour que Lookman ouvre le score à la 20e minute, sur une passe d'Akor Adams.

Osimhen a marqué son but cinq minutes plus tard, à nouveau sur une passe d'Adams, mais le centre a été dévié.

Les espoirs de remontée des Mambas ont été anéantis après la pause lorsque Lookman a permis à Osimhen de marquer son deuxième but. Lookman a également permis à Adams de sceller le résultat lors d'une contre-attaque à la 75e minute.

Les Super Eagles affronteront ensuite en quart de finale l'Algérie ou le Congo, qui devaient s'affronter mardi à Rabat.

Le Mali et le Sénégal disputeront le premier quart de finale vendredi, suivi du match entre le Maroc, pays hôte, et le Cameroun.

Matchs de mardi

Algérie vs RD Congo

Côte d'Ivoire vs Burkina Faso