Mondial 2026 : quand les anciennes gloires du ballon rond partagent leurs pronostics

Interrogés en marge de la finale de la Ligue des champions en mai dernier, D'anciens footballeurs internationaux ont donné leur avis sur les principaux favoris de la Coupe du monde et sur les surprises potentielles à venir.

"Je crois en mon équipe. Nous avons un excellent effectif. L'esprit d'équipe est très bon, et au sein de l'équipe, nous avons de très bons joueurs. Nous avons Dembélé et Mbappé, Olise, Cherki. Donc, après ça, il faut mettre en pratique nos valeurs sur le terrain, comme le sacrifice, la discipline, le respect de l’adversaire. Je crois en Didier Deschamps, le sélectionneur, pour transmettre un message fort au groupe", analyse Robert Pirès, ancien champion du monde français.

Pour Juan Pablo Sorín, ancien joueur de l’équipe nationale argentine : "L’Argentine fait partie des favoris. Elle vient défendre son titre, donc ça ne sera pas facile. Nous sommes dans un groupe qui semble abordable, mais ça va être difficile. Quant aux autres prétendants, pour l’instant je dirais la France, l’Espagne et le Portugal. Derrière eux, comme toujours, on trouve l’Angleterre, le Brésil, l’Uruguay et, bien sûr, l’Allemagne. Et puis, espérons que la Colombie et l’Équateur feront un excellent tournoi".

Trois fois championne du monde, l’Argentine entrera en jeu le mercredi 17 juin. L’équipe qui fait partie des favoris affrontera l'Algérie.

Même si son pays n'est pas qualifié, Marco Materazzi, ancien champion du monde italien, estime que le principal favori est "l'Argentine, parce qu'elle a remporté la dernière Coupe du monde. Mais le Portugal et l'Espagne sont très bons et coriaces. Le Maroc aussi, qui pourrait créer la surprise."

Parmi les principaux favoris pour le Mondial 2026, on retrouve l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Argentine et le Brésil.