CAN 2025 : le Maroc et le Sénégal en demi-finales

By Rédaction Africanews

CAN 2025

Bienvenue à tous pour ce numéro spécial de Football Now, dédié à la CAN 2025 ici au Maroc ! Je suis Mohamed, en direct de Rabat, et je suis ravi d’être rejoint par Ana Caiola pour la suite du tournoi.

Le premier quart de finale a opposé le Mali au Sénégal. Une rencontre intense, où les Sénégalais ont finalement triomphé grâce à Ismaila Sarr. Le match le plus attendu de ce vendredi : le Maroc, pays hôte, affrontait le Cameroun. Une victoire 2-0 qui envoie les Lions de l’Atlas en demi-finales.

Deux autres quarts de finale prévus ce samedi : l’Algérie affronte le Nigeria, et l’Égypte sera opposé à la Côte d’Ivoire.

