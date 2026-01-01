CAN 2025 : le Maroc accueille 2026 à l'aube de 8e palpitants [Football Now]

Hier soir à Rabat, le Maroc a fêté 2026 dans une ambiance festive, et les images des rues animées et des places bondées reflétaient parfaitement l’engouement autour de la CAN.

La phase de groupes a été riche en émotions et en rebondissements. Dans le groupe F, la Côte d’Ivoire a signé un comeback spectaculaire contre le Gabon (3-2) grâce à un but de Bazoumana Touré dans le temps additionnel, servi par Christopher Opéri, qui avait également offert l’égalisation à Evann Guessand à la 84e minute. Ces deux buteurs étaient des remplaçants, choisis par l’entraîneur Emerse Faé pour contrer la domination initiale du Gabon.

Grâce à ce succès, la Côte d’Ivoire termine première du groupe F devant le Cameroun, les deux équipes finissant à sept points et avec un goal-average identique, mais les Éléphants ayant marqué un but de plus. De son côté, le Cameroun, quintuple vainqueur, est venu à bout du Mozambique 2-1, tandis que ce dernier se qualifie également en tant que meilleur troisième.

Dans le groupe E, l’Algérie a bouclé sa phase de groupes par une victoire 3-1 contre la Guinée équatoriale grâce à Zineddine Belaid, Fares Chaibi et Ibrahim Maza. Le vétéran Emilio Nsue, autorisé à jouer cette année par la FIFA, a inscrit un superbe but pour la Guinée équatoriale.

Le Burkina Faso et le Soudan ont également obtenu leur ticket pour les huitièmes. Malgré une défaite 2-0 contre le Burkina Faso, le Soudan se qualifie en tant que meilleur troisième, un exploit remarquable alors que toutes ses rencontres de qualification se sont jouées à l’extérieur, dans un contexte de guerre et de crise humanitaire.

Du côté du Burkina Faso, les Étalons ont pris l’avantage dès la 16e minute grâce à Lassina Traoré, avant qu’Arsène Kouassi scelle la victoire en fin de match. Les supporters soudanais, majoritaires au Stade Mohammed V, ont tout donné pour encourager leur équipe, mais Al Gozoli Nooh et Amar Abdallah ont manqué de peu l’égalisation.

La phase de groupes est terminée, les seize qualifiés sont connus et la route vers le titre est tracée. Les huitièmes promettent déjà du grand spectacle !