Football : Mohamed Salah quitte Liverpool en fin de saison

Clap de fin pour Mohamed Salah à Liverpool. La star égyptienne a annoncé mardi qu’il quittera le club anglais à la fin de la saison. Un départ après un accord à l’amiable avec Liverpool. Alors que son contrat doit s’achever en juin 2027.

Les dirigeants des Reds ont décrit Salah comme l’un de leurs plus grands joueurs. L'attaquant égyptien de 33 ans, a inscrit 255 buts en 435 sous le maillot du club anglais.

Il a remporté deux titres de Premier League et une Ligue des champions, soit un total de huit titres depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017.

Mo Salah quittera donc Liverpool la tête haute. Mais il n’oubliera sans nul doute pas la période sombre de son passage à Anfield. En décembre de l’année dernière son entraineur ne comptait plus sur lui. En raison de ses prestations jugées terne, l’égyptien avait été écarté de l'équipe pour plusieurs matchs. ‘’Le club m’avait jeté sous le bus’’, avait déclaré le pharaon.

Mais quelle destination prendra-t-il ? Arabie Saoudite, Italie, États-Unis, diverses pistes sont déjà évoquées par la presse sportive.