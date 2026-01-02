CAN 2025 : l'Égypte, la hantise des supporters marocains

Le Maroc, pays hôte de cette 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, brille par ses performances depuis le début de la compétition.

Dans le groupe A, les Lions de l’Atlas occupent la première place avec sept points, après deux victoires et un match nul.

Partout dans le pays, les supporters marocains se réjouissent des performances de leur équipe nationale, se voient déjà en finale et remporter la coupe même s’ils redoutent certains adversaires.

"Mon pronostic pour l'équipe nationale marocaine est qu'elle sera sacrée championne, si Dieu le veut, championne. Cependant, j'ai un mot à partager du fond du cœur, et je vais être honnête avec vous, nous ne voulons vraiment pas affronter l'Égypte en finale. Si nous nous retrouvons face à l'Égypte, c'est elle qui remportera le titre", confie un supporter du Maroc.

En huitième de finale, le Maroc part favori face à la Tanzanie pour le match de ce dimanche, tandis que dans le groupe B, l'Égypte devrait s'imposer face au Bénin, le lendemain.

"Je soutiens l'Egypte, mais si nous jouons contre elle, c'est un autre sujet", s'amuse une supportrice.

Données vainqueurs dans chacun de leur groupe selon les pronostics pour les 8ème de finale, le Maroc et l’Egypte devraient se qualifier pour les quarts de finale. Si elles passent toutes les phases, les deux équipes pourraient s’affronter en finale.