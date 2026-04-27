Tchad : au moins 42 morts dans des affrontements autour d'un point d'eau

Au moins 42 personnes ont été tuées dans l'est du Tchad après qu'un affrontement entre deux familles au sujet d'un point d'eau a dégénéré en une spirale de représailles, a déclaré dimanche soir le vice-Premier ministre du pays.

Limane Mahamat a indiqué, lors d'une visite au village d'Igote, dans la province de Wadi Fira, près de la frontière avec le Soudan, où les affrontements ont eu lieu samedi, que 42 personnes avaient été tuées et 10 blessées. Il a précisé que les blessés avaient été évacués vers le centre de santé provincial.

M. Mahamat a indiqué que la spirale de représailles s'était étendue sur une zone assez vaste, ce qui a nécessité l'intervention de l'armée. Il a ajouté que la "réaction rapide" des militaires avait permis de contenir les affrontements et que la situation était désormais "sous contrôle".

Le vice-Premier ministre a annoncé le lancement d'un processus de "médiation coutumière" dans le village ainsi que de procédures judiciaires visant à déterminer les responsabilités pénales.

Les affrontements intercommunautaires liés aux ressources sont fréquents dans ce pays d'Afrique centrale. L'année dernière, des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans le sud-ouest du Tchad ont fait 42 morts et plusieurs maisons ont été incendiées.

Limane Mahamat a déclaré que le gouvernement prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour empêcher une déstabilisation de la zone frontalière, où les affrontements ont eu lieu.

Réfugiés soudanais

Depuis plusieurs mois, les provinces orientales du Tchad accueillent des réfugiés fuyant la guerre au Soudan et sont confrontées à une pression croissante sur leurs ressources et leur sécurité. Des centaines de milliers de réfugiés soudanais ont afflué au Tchad depuis le début du conflit.

En février, le Tchad a fermé sa frontière avec le Soudan "jusqu’à nouvel ordre", justifiant cette mesure par la volonté de limiter la propagation du conflit sur son territoire après de multiples passages de combattants appartenant aux factions soudanaises belligérantes.

La guerre au Soudan a fait plus de 40 000 morts, selon les chiffres des Nations unies, mais les organisations humanitaires estiment que le nombre réel pourrait être plusieurs fois supérieur.

Le conflit a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde, avec plus de 14 millions de personnes contraintes de fuir leur foyer. Il a également favorisé l'apparition d'épidémies et plongé certaines régions du Soudan dans la famine.