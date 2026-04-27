Mali : choc et émotion après la mort du ministre de la Défense dans une attaque coordonnée

Le Mali traverse une période de forte instabilité après des attaques coordonnées attribuées à des groupes armés jihadistes et rebelles, notamment le JNIM et des factions alliées. Les assauts ont touché plusieurs zones stratégiques, dont Kati, Bamako, Gao et Mopti, provoquant de lourdes pertes humaines et des dégâts matériels importants.

Parmi les victimes figure le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, tué lors d’une attaque visant sa résidence à Kati, selon les autorités maliennes, qui ont confirmé son décès et décrété deux jours de deuil national.

Dans le pays, les réactions sont marquées par la tristesse et la consternation.

Pour Indé Ombotimbe, citoyen malien, cette disparition représente une perte majeure :

« C’est une grande perte pour toute la nation malienne, et même pour les trois pays de l’AES. Perdre un grand homme, surtout un ministre de la Défense dans un pays en guerre, est quelque chose de difficile à expliquer. C’est vraiment une perte immense pour le Mali. »

Même émotion chez Allassane Cissé, qui dénonce ces attaques et appelle à une réponse internationale plus forte : « Nous condamnons fermement ces actes ignobles et barbares, et nous appelons la communauté internationale à s’impliquer davantage dans cette guerre. Les populations civiles sont les premières victimes. »

Figure centrale de la transition militaire, Sadio Camara occupait un rôle clé dans la stratégie sécuritaire du pays. Officier de carrière, formé dans plusieurs académies militaires internationales, il était considéré comme l’un des piliers du pouvoir en place.

Alors que le gouvernement appelle au calme et à la mobilisation contre les groupes armés, la situation sécuritaire reste extrêmement tendue dans plusieurs régions du pays.