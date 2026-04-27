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Mali : des rebelles diffusent des images de leur présence à Kidal

Vue aérienne de Bamako, au Mali, samedi 25 avril 2026. (Photo AP)   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Mali

Des images amateurs diffusées par des combattants du Front de libération de l’Azawad (FLA) montrent des hommes armés circulant dans plusieurs zones de Kidal, ville stratégique du nord du Mali.

Sur ces vidéos, on aperçoit des véhicules militaires évoluant dans des rues largement désertées, tandis que des tirs sont audibles en arrière-plan. Les combattants affirment y être présents et mener des opérations dans différents secteurs de la ville.

Le FLA a diffusé ces images dans le cadre de ses communications récentes, affirmant consolider ou étendre sa présence dans la zone. Ces déclarations n’ont toutefois pas pu être confirmées de manière indépendante à ce stade.

Du côté des autorités maliennes, aucune confirmation officielle n’a été apportée concernant la situation dans la ville. Des sources sécuritaires évoquent cependant des affrontements en cours dans la région, notamment autour de positions militaires stratégiques.

Kidal reste un point central des tensions dans le nord du Mali. Depuis plus d’une décennie, la ville est au cœur des rivalités entre l’État malien et les mouvements armés touaregs. Elle avait déjà connu des prises de contrôle par des groupes rebelles en 2012, avant de changer plusieurs fois de statut au fil des années.

Dans ce contexte, les images diffusées illustrent une situation encore floue sur le terrain, où les rapports de force restent difficiles à établir avec précision.

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